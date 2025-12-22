Πότε θα φτάνουν οι κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες

Από τα μέσα Ιανουαρίου θα αποσταλούν τα πρώτα «ραβασάκια» μέσω των «έξυπνων καμερών», όπως δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, παρέχοντας παράλληλα διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι ενστάσεις περνούν από την αναλογική στην ηλεκτρονική μορφή.

«Μόλις τεθεί σε λειτουργία το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των κλήσεων, θα έχουμε τη δυνατότητα ψηφιακά να βλέπουμε τη φωτογραφία ή το βίντεο τη στιγμή που περνάμε με κόκκινο φανάρι ή όταν οδηγούμε μιλώντας στο κινητό. Η ένσταση θα γίνεται ηλεκτρονικά και θα μπορούμε να κλείνουμε ραντεβού, εφόσον το επιθυμούμε, για να μιλήσουμε με αξιωματικό σε αστυνομικό τμήμα. Θα υπάρχει προθεσμία 13 ημερών για την υποβολή ενστάσεων», ανέφερε στην ΕΡΤ. Όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, η κλήση θα αποστέλλεται με μήνυμα την ίδια ημέρα.

Ποια είναι η διαφορά με τις κάμερες της Περιφέρειας

Από τα οκτώ σημεία όπου λειτουργούν κάμερες του πιλοτικού συστήματος στην Αττική, η κάμερα στη Λεωφόρο Συγγρού από την Τρίτη έως την Παρασκευή έχει καταγράψει πάνω από 1.000 παραβάσεις χρήσης κινητού και μη χρήσης ζώνης, καθώς και περίπου 800 παραβιάσεις του ορίου ταχύτητας, το οποίο είναι στα 90 χλμ./ώρα.

«Όταν παραβιάζεις τον ΚΟΚ, τις συνέπειες τις υφίστανται και οι άλλοι. Έχουν χαθεί νέοι άνθρωποι στους ελληνικούς δρόμους και ο απολογισμός των δύο νεκρών την ημέρα πρέπει να μηδενιστεί», δήλωσε ο κ. Παπαστεργίου. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι κάμερες της Περιφέρειας καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη από τις πίσω πινακίδες, οπότε δεν φαίνεται ο οδηγός. «Στη Συγγρού, με τις νέες κάμερες, διακρίνεται ο οδηγός και μάλιστα να κινείται με 90 χιλιόμετρα την ώρα έχοντας και τα δύο χέρια στο κινητό», σημείωσε.

«Ελπίζω μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου να έχουμε υπογράψει με τις εταιρείες που θα αναλάβουν τον διαγωνισμό, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος που ετοιμάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέχρι τότε, οι κάμερες θα συνδεθούν με το υπάρχον σύστημα της Τροχαίας».

Πιλοτική εφαρμογή «έξυπνων καμερών» και στα λεωφορεία

Σε ό,τι αφορά τις λεωφορειολωρίδες, βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την εγκατάσταση 600 καμερών. «Έτσι, πολύ σύντομα θα δούμε τις λεωφορειολωρίδες να αδειάζουν. Το αναφέρω αυτό γιατί στη Βουλή, όταν ψηφίσαμε τον Δεκέμβριο το νομοσχέδιο, ειπώθηκε ότι δεν φροντίζουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όμως, όταν τοποθετείς κάμερες και καταφέρνεις να αποσυμφορήσεις μια λεωφορειολωρίδα, στην πράξη βελτιώνεις τις δημόσιες συγκοινωνίες», δήλωσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Τέλος, ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι η πώληση αλκοόλ σε ανήλικους, η διάθεση καπνικών προϊόντων, καθώς και η είσοδος σε κέντρα διασκέδασης μπορούν να ελέγχονται με έναν ιδιαίτερα αξιόπιστο τρόπο, στο πλαίσιο των υπουργικών αποφάσεων και των δύο πλατφορμών που αφορούν τη δήλωση των σημείων πώλησης αλκοόλ και καπνού, καθώς και τη δήλωση ιδιωτικών εκδηλώσεων.

