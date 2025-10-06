«Έξυπνες» κάμερες: Σε ποιους δρόμους της Αττικής θα τοποθετηθούν - Σε εφαρμογή οι πρώτες 41

Παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, υπερβολική ταχύτητα, κίνηση σε λωρίδα λεωφορείων, μη χρήση ζώνης ή κράνους, χρήση κινητού κατά την οδήγηση και άλλες παραβάσεις του ΚΟΚ θα καταγραφούν οι 388 «έξυπνες» κάμερες που θα επιτηρούν σημαντικές οδικές αρτηρίες της Αττικής επί 24ωρου βάσεως.

Οι πρώτες 41 κάμερες βρίσκονται ήδη σε 17 δήμους του λεκανοπεδίου, ενώ μέχρι το 2026 σχεδιάζεται να ξεπεράσουν τις 500. Θα τοποθετηθούν σε κομβικά σημεία αυξημένης κυκλοφορίας και σε επικίνδυνες διασταυρώσεις.

Οι φωτογραφίες ή το βίντεο θα στέλνονται ηλεκτρονικά στο Κέντρο Διαχείρισης, όπου μετά από έλεγχο, θα επιβεβαιώνεται η παράβαση. Το ραβασάκι θα στέλνεται στον παραβάτη οδηγό είτε ταχυδρομικά είτε μέσω gov.gr.

Οι κάμερες θα βλέπουν τα πάντα με ακρίβεια και οι οδηγοί θα πρέπει πλέον να είναι πολύ προσεκτικοί, καθώς όλες τους οι κινήσεις θα καταγράφονται και δεν θα μπορούν να αμφισβητηθούν.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν ήταν ο οδηγός, θα μπορεί να δηλώσει ηλεκτρονικά το πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι, ώστε να μεταφερθεί το πρόστιμο στον πραγματικό παραβάτη.

Σημεία τοποθέτησης έξυπνων καμερών στην Αττική

Κέντρο Αθήνας:

Λ. Συγγρού – Αθ. Διάκου (6 κάμερες)

Λ. Αμαλίας – Βασ. Όλγας (8 κάμερες)

Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Βασ. Σοφίας (4 κάμερες)

Πανεπιστημίου – Αμερικής (3 κάμερες)

Πανεπιστημίου – Πατησίων (5 κάμερες)

Λ. Βασ. Σοφίας – Κωνσταντίνου («Hilton») (8 κάμερες)

Λ. Βασ. Σοφίας – Κηφισίας – Αλεξάνδρας (8 κάμερες)

Λ. Κηφισίας – Πανόρμου (7 κάμερες)

Κατεχάκη – Λ. Μεσογείων (8 κάμερες)

Κατεχάκη – Κοκκινοπούλου – Πίνδου (8 κάμερες)

Βόρεια προάστια:

Λ. Κηφισίας – Πεντέλης – Μητροπόλεως (6 κάμερες)

Λ. Κηφισίας – Καρέλλα – Ερυθρού Σταυρού (6 κάμερες)

Λ. Μεσογείων – Ηρώων Πολυτεχνείου (4 κάμερες)

Λ. Μεσογείων – Αγ. Ανδρέου – Δήμητρας (4 κάμερες)

Λ. Μαραθώνος – Χρ. Σμύρνης (2 κάμερες)

Λ. Μαραθώνος – Αγ. Χριστοφόρου – Αδαμοπούλου (4 κάμερες)

Λ. Σπάτων – Θεοτοκόπουλου (3 κάμερες)

Νότια προάστια:

Λ. Ποσειδώνος – Ελ. Βενιζέλου – Εθν. Μακαρίου – Θησέως (2 κάμερες)

Λ. Ποσειδώνος – Αφροδίτης (4 κάμερες)

Λ. Ποσειδώνος – Αλίμου (8 κάμερες)

Λ. Βουλιαγμένης – Δωδεκανήσου (2 κάμερες)

Λ. Βουλιαγμένης – Αλίμου (3 κάμερες)

Λ. Βουλιαγμένης – Αγ. Βασιλείου (2 κάμερες)

Λ. Βουλιαγμένης – Πύρωνος (3 κάμερες)

Λ. Βουλιαγμένης – Καλύμνου – Διγενή (2 κάμερες)

Δυτικά προάστια:

Κηφισού – Δυρραχίου (6 κάμερες)

Κηφισού – Λένορμαν (6 κάμερες)

Κηφισού – Ιερά Οδός (6 κάμερες)

Θηβών – Λ. Αθηνών (4 κάμερες)

Λ. Αθηνών – Παπανδρέου – Κύπρου (6 κάμερες)

Λ. Αθηνών – Ηρακλέους (6 κάμερες)

Λ. ΝΑΤΟ (Ειρήνης) – Τραπεζούντος (6 κάμερες)

ΠΕΟΑΚ – Πάχης – Μίνωα (4 κάμερες)

Πειραιάς :

Πειραιώς – Δωδεκανήσου – Γρ. Λαμπράκη (5 κάμερες)

Γούναρη – Ρετσίνα – Αλιπέδου – Μεγ. Ιπποδάμειας (10 κάμερες)

Ηρώων Πολυτεχνείου – 2ας Μεραρχίας (5 κάμερες)

Πειραιώς – Λ. Κηφισού (5 κάμερες)

Πειραιώς – Χαμοστέρνας (6 κάμερες)

Ακτή Κονδύλη – Αιγάλεω (4 κάμερες)

Άλλοι Δήμοι:

Νέα Σμύρνη

Καλλιθέα

Ηλιούπολη

Νίκαια

Κερατσίνι

Αχαρνές

Πετρούπολη

Διαβάστε επίσης