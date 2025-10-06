Συναγερμός στην Αττική: Πάνω από 190 παραβάσεις αλκοόλ σε πέντε μέρες

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, κατέγραψε 198 παραβάσεις μέσα σε μόλις πέντε ημέρες. Η δράση ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στις 6 Οκτωβρίου σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου και περιλάμβανε περισσότερους από 11.000 ελέγχους αλκοτέστ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) καθώς και στελέχη των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Από τους συνολικά 11.651 ελέγχους, προέκυψαν 190 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 8 οδηγοί με μέτρηση άνω του 0,60 mg/l.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, στοχεύοντας στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία της οδικής ασφάλειας.