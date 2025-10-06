Κλήσεις ΙΧ: Στον «αέρα» οι δημοτικές κλήσεις - Ποιες διαγράφουν οι δήμοι και γιατί

Ποιοι πολίτεςμπορούν να αξιώσουν την διαγραφή τους από τον Δήμο

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

ΕΛΛΑΔΑ
3'
Μεγάλο θέμα έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα με τις δημοτικές κλήσεις καθώς υπάρχουν πολίτες που αξιώνουν διαγραφή τους, εξαιτίας των υπέρογκων ποσών που καλούνται να πληρώσουν.

Πρόκειται για κλήσεις από τη δημοτική αστυνομία και την Τροχαία για οδικές παραβάσεις.

Ο Κωνσταντίνος Γιάνναρος, Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού της Αθήνας, μίλησε το πρωί της Δευτέρας (6/10) στο OPEN προκειμένου να ρίξει «φως» στην υπόθεση και να ξεκαθαρίσει ποιες κλήσεις θα διαγράφουν πλέον οι δήμοι και γιατί.

Όπως ανέφερε αρχικά ο κ. Γιάνναρος πρόκειται για δύο ειδών κλήσεις στις οποίες οι Δήμοι θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα στην διαγραφή τους.

Η πρώτη περίπτωση αφορά κλήσεις που έχουν βεβαιωθεί από την οικονομική υπηρεσία του εκάστοτε δήμου σε περαιτέρω από μία τριετία. «Για παράδειγμα, μία κλήση που η παράβαση έχει γίνει το 2016 και έχει μπει στο ταμείο το 2020, ο δήμος δεν δικαιούται πλέον να την εισπράξει και θα διαγράφονται», σημείωσε ο κ Γιάνναρος.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού της Αθήνας στην συνέχεια εξήγησε την διαδικασία και τα βήματα που κάνει ο δήμος για να βεβαιώσει μία κλήση. Όπως ανέφερε, η διαδικασία είναι χρονοβόρα και παίρνει μεγάλο χρονικό διάστημα από τον Δήμο να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του εκάστοτε παραβάτη (την πινακίδα και το ΑΦΜ του υπόχρεου) και να βγάλει στη συνέχεια μία κλήση προς είσπραξη.

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται σε δήμους που δεν έχουν δημοτική αστυνομία καθώς οι κλήσεις γράφονται από την Τροχαία και αποστέλλονται στην οικονομική υπηρεσία κάθε ενάμισι χρόνο.

Όπως σημείωσε, ο κ. Γιάνναρος το τελευταίο διάστημα γίνεται μια προσπάθεια να προχωρήσει η διαδικασία και να μειωθεί ο χρόνος ταυτοποίηση. Όπως εξήγησε, η διαδικασία αυτή τη στιγμή είναι 8 μήνες πίσω και υπάρχει ο στόχος ο χρόνος ταυτοποίησης να μειωθεί στους τρεις περίπου μήνες.

Όταν ο δήμος παραλαμβάνει μία κλήση το μοναδικό στοιχείο που έχει είναι μία πινακίδα. Αναγκαστικά θα πρέπει να απευθυνθεί στο υπουργείο μεταφορών από όπου αντλεί στοιχεία για την ταυτότητα του υπόχρεου. Η διαδικασία αυτή είναι δύσκολη και χρονοβόρα για τις κλήσεις πριν από το 2018 καθώς μέχρι τότε δεν υπήρχε το gov.hub. Από το 2018 και μετά που δημιουργήθηκε η πλατφόρμα η διαδικασία κυλάει πιο ομαλά, καθώς η ταυτοποίηση γίνεται πιο γρήγορα.

Για να δει ένας δημότης αν έχει κάποια υποχρέωση στον Δήμο θα πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων, να πάει στην καρτέλα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και να καταχωρήσει τα στοιχεία του taxisnet, προκειμένου να λάβει μία καρτέλα οφειλών από τον δήμο για να δει αν έχει κάποια οφειλή ή όχι.

Αναφορικά με τα υπέρογκα πρόστιμα από παλιές κλήσεις ύψος 8 και 10 χιλιάδων ευρώ, ο κ. Γιάνναρος ανέφερε ότι οι Δήμοι δεν έχουν δικαίωμα είσπραξης αν δεν έχουν λάβει οι παραβάτες κάποια ατομική μορφή ειδοποίησης ή αν δεν υπάρχει κάποια κατάσταση οφειλών στον Δήμο από τον παραβάτη.

Αναφορικά με την δεύτερη περίπτωση, ο κ. Γιάνναρος ανέφερε ότι θα διαγράφονται οι κλήσεις πριν το 2018 για τις οποίες δεν έχει γίνει αποδεδειγμένα κάποια ενέργεια είσπραξης από τον Δήμο όπως η ατομική ειδοποίηση, η δέσμευση ΑΦΜ ή αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Σε αυτήν την περίπτωση ο Δήμος δεν έχει καποια αξίωση και είναι υποχρεωμένος να τις διαγράψει.

