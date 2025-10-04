Κάμερες στην Αττική: Πού θα βρίσκονται 388 συσκευές - Ποιες παραβάσεις θα καταγράφουν

Παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, υπερβολική ταχύτητα, κίνηση σε λωρίδα λεωφορείων, μη χρήση ζώνης ή κράνους, χρήση κινητού κατά την οδήγηση και άλλες παραβάσεις του ΚΟΚ θα καταγραφούν οι 388 «έξυπνες» κάμερες που θα επιτηρούν σημαντικές οδικές αρτηρίες της Αττικής επί 24ωρου βάσεως.

Οι κάμερες της πρώτης φάσης θα τοποθετηθούν σε 100 σταθερά σημεία σε όλη την Αττική, με στόχο να περιοριστούν τόσο τα τροχαία όσο και οι παραβάσεις του ΚΟΚ.

Πώς θα λειτουργούν οι «έξυπνες κάμερες»

Το νέο σύστημα θα διαβιβάζει σε πραγματικό χρόνο τις κλήσεις στους οδηγούς, μέσω SMS ή της προσωπικής θυρίδας τους στο Gov.gr. Οι «έξυπνες» συσκευές έχουν τη δυνατότητα λήψης πέντε φωτογραφιών και βίντεο – ακόμα και σε χαμηλό φωτισμό.

Προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μόνο το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μη διακρίνονται οι επιβαίνοντες. Το οπτικό υλικό θα αποστέλλεται μέσω VPN, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, και πρόσβαση θα έχει μόνο η Αστυνομία.

Η διαδικασία τοποθέτησής τους είναι ακόμα σε εξέλιξη. «Γίνονται συνεχεία έλεγχοι σε όλη τη ώρα για να αποτρέψουμε τα ατυχήματα. Ο αριθμός των παραβάσεων έχει αυξηθεί αλλά και οι έλεγχοι. Έχουμε δει μία καλύτερη εικόνα για τη χρήση κράνους και τη ζώνη. Τα θανατηφόρα τροχαία το πρώτο 9μηνο του 2025 στην Αττική ήταν 105 ενώ την ίδια περίοδο πέρσι ήταν 134».

Ο Γιάννης Μαρακάκης είπε πως η αυστηροποίηση των ελέγχων έχει λειτουργήσει αποτρεπτικά για όσους θέλουν να οδηγήσουν υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Πλέον, πολλοί επιλέγουν να μην πάρουν αυτοκίνητο. Σε ό,τι αφορά τις κάμερες, θέλουμε να υιοθετήσουμε το μοντέλο της Καλιφόρνια, και νομίζω πως αυτό θα είναι μία διαστημική εξέλιξη».

Ο Παναγιώτης Μαδιάς, πραγματογνώμονας τροχαίων δυστυχημάτων, αναφερόμενος στα τροχαία με εγκατάλειψη είπε πως ως λαός δεν είμαστε αμόρφωτοι σε αυτό το ζήτημα.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου αναφερόμενη στο τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης, είπε πως από τη στιγμή που ο οδηγός φεύγει από το σημείο και δεν ενημερώνει την αστυνομία μιλάμε για εγκατάλειψη.

«Είναι διαφορετικό να τηλεφωνήσεις σε ένα ΑΤ και να πεις πως έχεις προκαλέσει ένα ατύχημα, έχεις αποχωρήσει από το σημείο και ψάχνεις τους ιδιοκτήτες και εντελώς διαφορετικό να πάρεις και να ρωτήσεις για οδηγίες για το τι πρέπει να κάνεις όταν έχεις προκαλέσει ένα ασήμαντο ατύχημα. Το δεύτερο έγινε».