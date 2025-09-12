Πότε έρχονται οι κλήσεις στα κινητά – Μπαίνουν οι κάμερες, θα μπορούν και Δήμοι να βάζουν δικές τους

Διευκρινίσεις για το θέμα με τις κλήσεις που θα αποστέλλονται στα κινητά τηλέφωνα των παραβατών του ΚΟΚ, παρείχε σήμερα ο...ασθενής αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωννταντίνος Κυρανάκης.

«Ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος είμαι που κολλάει κόβιντ», είπε αρχικά μιλώντας στο OPEN, και στη συνέχεια μίλησε για τις κάμερες και τις παραβάσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, οι δέκα πρώτες κάμερες έχουν μπει ενώ θα μπουν ακόμη 90. «Θα έχουμε αύξηση του δικτύου των καμερών, αλλά πρέπει να εκπαιδευτεί ο αλγόριθμος για να μην δέχονται οι πολίτες κλήσεις για παραβάσεις που δεν έχουν κάνει. Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι τον Οκτώβριο. Πριν ξεκινήσει η αποστολή θα υπάρξει η προειδοποίηση».

«Δίνουμε δυνατότητες και σε Δήμους και Περιφέρειες να βάλουν κάμερες που θα κουμπώνουν στο δικό μας δίκτυο και να έχουν έσοδα από τις πληρωμές των κλήσεων», πρόσθεσε ο κ. Κυρανάκης.

