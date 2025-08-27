Κυρανάκης: Γιατί καταργούνται τα τρόλεϊ - Τι θα συμβεί με τους οδηγούς

Έπειτα από επτά δεκαετίες στους δρόμους της Αθήνας τα τρόλεϊ θα περάσουν στην ιστορία, όπως είχε ανακοινώσει στις αρχές Αυγούστου ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης 27 Αυγούστου στον ΣΚΑΪ εξήγησε το σκεπτικό πίσω από την απόφαση για απόσυρση του άμεσα συνυφασμένου με την πόλη της Αθήνας μέσου μαζικής μεταφοράς και ξεκαθάρισε το τι θα συμβεί με τους οδηγούς των τρόλεϊ.

Αρχικά, για την κατάργηση των τρόλεϊ ανέφερε πως η τεχνολογία έχει εξελιχθεί κα τα τρόλεϊ δεν είναι πια τόσο αναγκαία. «Όσο περνάνε τα χρόνια και εξελίσσεται η τεχνολογία έχουμε ηλεκτρικά λεωφορεία. Η τεχνολογία που έδινε τη δυνατότητα σε οχήματα να κινούνται μέσω καλωδίων δεν είναι πια τόσο αναγκαία όσο ήταν παλαιότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ακόμη πως τα τρόλεϊ θα αποσυρθούν σταδιακά ενώ η λειτουργία τους θα συνεχιστεί για το επόμενο διάστημα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας. «Θα καταργήσουμε τα καλώδια στον Αθηναϊκό και τον Πειραϊκό ουρανό, δηλαδή κέντρο Αθήνας και κέντρο Πειραιά και επίσης θα καταργηθούν κάποια οχήματα που είναι προς απόσυρση».

Πρόσθεσε πως περίπου 100 οχήματα πιο σύγχρονης τεχνολογίας θα παραμείνουν στους δρόμους, ενώ στάθηκε και στο υψηλό κόστος των τρόλεϊ το οποίο χαρακτήρισε ως «περίπου διπλάσιο από το να κυκλοφορούν λεωφορεία».

Αντί για 2 τρόλεϊ μπορούμε να αγοράσουμε 3 λεωφορεία και να αυξήσουμε τη συχνότητα των δρομολογίων», είπε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Τι θα συμβεί με τους οδηγούς των Τρόλεϊ

Ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει μετά την ανακοίνωση για κατάργηση των τρόλεϊ είναι το τι θα συμβεί με τους οδηγούς των οχημάτων και αν θα χάσουν τη δουλειά τους.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ξεκαθάρισε πως όλοι οι οδηγοί των τρόλεϊ «δεν έχουν κάτι να ανησυχούν» καθώς στο σύνολό τους θα απορροφηθούν στον ΟΣΥ και όσοι δεν είναι στα τρόλεϊ θα μεταφερθούν στα λεωφορεία.

