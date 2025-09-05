ΔΕΘ: «Έρχεται» μείωση ΕΝΦΙΑ σε χωριά και μικρές πόλεις

Με ένα πακέτο που φαίνεται ότι θα ξεπεράσει το 1,5 δις ανεβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της ΔΕΘ και την ομιλία του στο Βελλίδειο.

Όπως αποκάλυψε το Live News, σύμφωνα με πληροφορίες «έρχεται» μείωση του ΕΝΦΙΑ σε κατοίκους χωριών και μικρών πόλεων.

Επιπλέον, θα υπάρχει ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για τους νέους εργαζόμενους 30 ετών.

Όπως σημείωσε η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή «ο πρωθυπουργός αυτό που θα επιχειρήσει είναι στόχευση σε ειδικές κατηγορίες για να ξεφύγει από το δημοσκοπικό ναδίρ στο οποίο βρίσκεται».