Ρεκόρ επιβατικής κίνησης στο Ελ. Βενιζέλος: 34 εκατ. επιβάτες το 2025 - Αύξηση 6,5% από το 2024

Η πορεία του αεροδρομίου αντικατοπτρίζει τη συνολικότερη ανάκαμψη της χώρας μετά την πανδημία αλλά και στην σημαντική αύξηση των ταξιδιών των Ελλήνων, δήλωσε η διοίκηση του αεροδρομίου

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης στο Ελ. Βενιζέλος: 34 εκατ. επιβάτες το 2025 - Αύξηση 6,5% από το 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Με ένα ακόμη ρεκόρ στην επιβατική κίνηση αναμένεται να κλείσει και η εφετινή χρονιά για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το 2025 θα κλείσει με σημαντική άνοδο, στα 34 εκατ. επιβάτες από τα 31,9 εκατ. του 2024.

Όπως είπαν από κοινού, κατά τη διάρκεια της χθεσινής χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στους εκπροσώπους του Τύπου, ο απερχόμενος CEO του αεροδρομίου, Γιάννης Παράσχης, ο διάδοχός του Γιώργος Καλλιμασιάς, που αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Φεβρουαρίου, και η διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, Ιωάννα Παπαδοπούλου, η πορεία του αεροδρομίου αντικατοπτρίζει τη συνολικότερη ανάκαμψη της χώρας μετά την πανδημία αλλά και στην σημαντική αύξηση των ταξιδιών των Ελλήνων.

«Το 2025 ήταν μία πολύ καλή χρόνια για το αεροδρόμιο της Αθήνας», ανέφερε ο κ. Παρασχής, αποδίδοντας τη δυναμική αυτή τόσο στη συνολικά θετική πορεία της Ελλάδας μετά την πανδημία όσο και στην αυξημένη πλέον ταξιδιωτική κινητικότητα των Ελλήνων». Όπως σημείωσε, το αεροδρόμιο εισέρχεται πλέον σε μια επόμενη ημέρα, έχει ξεκινήσει ένα σημαντικότατο πρόγραμμα επενδύσεων «και είναι μια περίοδος που δίνει την ευκαιρία να αναστοχαστούμε τι έχει γίνει τα τελευταία 30 χρόνια», με ένα νέο κεφάλαιο που ανοίγει τώρα τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε προσωπικό επίπεδο για την ίδια τη διοίκηση. «Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι οι ξένοι μέτοχοι επέλεξαν τον νέο CEO μέσα από την ηγετική ομάδα του αεροδρομίου, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους σε αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια μέσω των έργων. Και ο Γιώργος είναι από τους σημαντικότερους συντελεστές όλου αυτού του έργου.. «Τρέξαμε» μαζί πολλά θέματα όλα αυτά τα χρόνια, σε σχέση με την στρατηγική, την επέκταση της περιόδου παραχώρησης, την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, την περιβαλλοντική δέσμευση του αεροδρομίου ώστε να βάλει και ο αερολιμένας ένα λιθαράκι για την ενίσχυση της Αθήνας ως προορισμού» είπε χαρακτηριστικά.

Πρόκειται, όπως είπε , για «έναν άνθρωπο των έργων», γνώστη στα επενδυτικά κοινά, στοιχείο που λειτουργεί ως εχέγγυο για τα επόμενα στρατηγικά βήματα. Ο ίδιος ο κ. Παράσχης, όπως δήλωσε, θα παραμείνει στο αεροδρόμιο με συμβουλευτικό ρόλο, «παραδίδοντας τη σκυτάλη» στη νέα διοίκηση. «Βάζουμε ένα λιθαράκι στην προσπάθεια της χώρας να διακριθεί ως ένας τουριστικός προορισμός παγκοσμίως και να αναδειχθεί η Αθήνα πρωτοπόρος και βιώσιμος προορισμός. Είμαστε στη σκυταλοδρομία κι έχω βγάλει τη σκυτάλη και τη δίνω στον Γιώργος κατέληγε ο κος Παράσχης.

Από την πλευρά του, ο νέος CEO κ. Καλλιμασιάς, με παρουσία στην εταιρεία από το 1999 και στενή συνεργασία με τον κ. Παράσχη από το 2005, ανέφερε ότι παραλαμβάνει έναν οργανισμό σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο αριστείας, σε μια περίοδο όμως μεγάλων προκλήσεων.

Όπως επισήμανε, η σημαντικότερη πρόκληση αφορά το σχεδιασμό για την επέκταση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου. Ήδη έχει ανατεθεί το έργο του νέου χώρου στάθμευσης, ενώ στόχος είναι να ακολουθήσει και η ανάθεση της συνολικής επέκτασης του νέου κεντρικού τέρμιναλ, ένα έργο 1 δισ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2032. Ωστόσο, στη διάρκεια της κατασκευής θα παραδίδονται επιμέρους εγκαταστάσεις.

Ο κ. Καλλιμασιάς, ανέφερε ωστόσο πως κατά τη διάρκεια των έργων θα υπάρξει ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό, αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα καινούριο, πλήρως αναβαθμισμένο και λειτουργικά άρτιο αεροδρόμιο. «Και αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική πρόκληση για τα επόμενα χρόνια».

