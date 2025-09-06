ΔΕΘ: «Αστακός» η Θεσσαλονίκη - 3.000 αστυνομικοί στους δρόμους - Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

ΔΕΘ: «Αστακός» η Θεσσαλονίκη - 3.000 αστυνομικοί στους δρόμους - Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Φωτ. Αρχείου - Αστυνομικά μέτρα στη Θεσσαλονίκη πριν την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. 

INTIME NEWS
Σε «αστακό» μετατρέπεται η Θεσσαλονίκη εν όψει των αυριανών εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί στην πόλη από εργαζόμενους και συνδικάτα.

Drones για εναέρια επιτήρηση, δύο θωρακισμένα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού («Αύρες») και δύναμη περίπου 3.000 αστυνομικών περιλαμβάνουν τα μέτρα τάξης της Αστυνομίας για την πόλη.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Με εντολή των αστυνομικών αρχών, όπως ανακοίνωσε το Μετρό Θεσσαλονίκης, αύριο Σάββατο 6/9 στις 15.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών:

  1. «Ευκλείδης»
  2. «Παπάφη»
  3. «Πανεπιστήμιο»
  4. «Σιντριβάνι»
  5. «Αγίας Σοφίας»
  6. «Βενιζέλου»

Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

Απροσπέλαστο το κέντρο της Θεσσαλονίκης

Αυξημένα μέτρα έχει ανακοινώσει η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Σε ισχύ έχουν τεθεί οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Από την 06.00΄ ώρα της Παρασκευής (05-09-2025) μέχρι και την 20.00΄ ώρα της Κυριακής (07-09-2025) δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

  • Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της.
  • Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.
  • Αγ. Δημητρίου, από Πλατεία Ευαγγελίστριας μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου και από Προξένων μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.
  • Γ. Λαμπράκη, από Εγνατία μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • Αρμενοπούλου, από Μελενίκου μέχρι Εθν. Αμύνης.
  • Ν. Γερμανού, από Πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.
  • Ιασωνίδου, από Εγνατία έως Αγ. Δημητρίου.
  • Καυτανζόγλου, στο ρεύμα καθόδου.

Μέχρι και την 20.00΄ ώρα της Κυριακής (07-09-2025) δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

  • Λ. Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.
  • Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν το Σάββατο

Το Σάββατο από ώρα 15.00΄ σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

  • Λ.Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.
  • Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.
  • Βασ. Όλγας, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος.
  • Βασ. Γεωργίου, από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου.
  • Λεωφ. Νίκης, καθ’ όλο το μήκος της.
  • Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος της.
  • Κων/νου Καραμανλή, από Κατσιμίδη μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • Εγνατία, από Λαγκαδά μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.
  • Τσιμισκή, καθ’ όλο το μήκος της.
  • Αγίου Δημητρίου, από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.
  • Αγίας Σοφίας, από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας.
  • Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.
  • Βενιζέλου, καθ’ όλο το μήκος της.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο κατά τις ώρες 08:00΄ έως 20:00΄, δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, από τη συμβολή της με την οδό Κατσιμίδη έως τη συμβολή της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται η ισχύουσα απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία και Αγίας Σοφίας, καθώς και στις λεωφόρους Νίκης και Μ.Αλεξάνδρου.

Από ώρα 15.00΄ του Σαββάτου και μέχρι το πέρας των σχετικών εκδηλώσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σταδιακά, από Ανατολικά προς Δυτικά της πόλης μέσω των οδών Κατσιμίδη – Περιφερειακής οδού – Αγ. Δημητρίου (όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν) – Ολυμπιάδος και από Δυτικά προς Ανατολικά της πόλης μέσω των οδών 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά και Περιφερειακής οδού, καθώς και από την Αγίου Δημητρίου, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν.

