«Ταμείο καινοτομίας» και νέος φορέας αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας - Επιστολή ΣΦΕΕ στον πρωθυπουργό

Στη Θεσσαλονίκη για την 89η ΔΕΘ βρίσκεται ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος σήμερα επισκέφθηκε νοσοκομεία της πόλης και συμμετείχε στο 5ο Μητροπολιτικό Συνέδριο του Economist, στο πάνελ με θέμα «Health, growth and resilience: strategic investments for south-east Europe».

Η ομιλία του κ. Γεωργιάδη στο συνέδριο επικεντρώθηκε στο θέμα του φαρμάκου, ενώ ιδιαίτερη ήταν η αναφορά στα θέματα της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και στη θέσπιση του πολυαναμενόμενου «Ταμείου Καινοτομίας». Πρόκειται για ένα μεταβατικό σύστημα αποζημίωσης για καινοτόμες και ακριβές θεραπείες.

Το νέο σύστημα, μαζί με τον νέο φορεά αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας (HTA), θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή μέχρι το τέλος του χρόνου. Ανακοινώσεις για το θέμα θα κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στο Βελλίδειο για την έναρξη της 89ης ΔΕΘ.

Ο κ. Γεωργιάδης πάντως είπε ότι «όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίον αξιολογούμε πια τις νέες θεραπείες, όλο το σχέδιό μας για το σύστημα μεταβατικής αποζημίωσης και του HTA, δηλαδή πως αξιολογούμε τα νέα φάρμακα, νομίζω είναι από τα πιο advance σήμερα στην Ευρώπη.

»Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αντιγράψει μεγάλο βαθμό στη νομοθεσία που έκανε η Ιταλία πρώτη και απεδείχθη πολύ πετυχημένη. Το εισάγουμε στην Ελλάδα με νόμο. Ένας νόμος που μπορεί να ψηφιστεί μέχρι τέλος του χρόνου. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον κύριο Πρωθυπουργό για αυτό το θέμα. Σκοπός μας είναι να δώσουμε ταυτόχρονα ευκολότερη πρόσβαση στους Έλληνες ασθενείς στις νέες καινοτόμες θεραπείες χωρίς αυτό να επιβαρύνει υπερβολικά τους προϋπολογισμούς μας, αλλά να γίνει με τρόπο που να ευνοεί την ανάπτυξη και την έρευνα και στην Ελλάδα, γιατί αυτό είναι μεγάλο στοίχημα για το μέλλον όχι μόνο της Ελλάδος. Να ξέρετε, κανένα δημόσιο σύστημα της Ευρώπης δεν θα μπορέσει να αντέξει το κόστος των νέων θεραπειών αν δεν μπουν κανόνες, αλλιώς θα τιναχθούν όλα στον αέρα».

Στην ίδρυση του νέου φορέα HTA αναφέρθηκε και ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας, Άρης Αγγελής σε σημερινό του άρθρο στην εφημερίδα «Ναυτεμπορική».

Όπως λέει, προκρίνεται η ενίσχυση των διοικητικών και επιστημονικών ικανοτήτων των αρμόδιων επιτροπών Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας και επιβεβαιώνεται η ανάγκη ίδρυσης «ενός θεσμικά ενισχυμένου φορέα με νέο μοντέλο διακυβέρνησης, ο οποίος θα δύναται να συνάπτει συνεργασίες με διεθνή πανεπιστήμια και φορείς HTA, να αξιοποιεί μοντέρνα εργαλεία όπως η σάρωση ορίζοντα, μητρώα ασθενών και συμφωνίες επιμερισμού ρίσκου, και να καλύπτει ευρύ φάσμα τεχνολογιών – από φάρμακα και προηγμένες θεραπείες έως ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και καινοτόμα εμβόλια».

Ο φορέας πάντως, φαίνεται πως δεν θα είναι ανεξάρτητος, αλλά θα υπαχθεί σε υφιστάμενο οργανισμό, κατά πάσα πιθανότητα στον ΕΟΠΥΥ. Ο κ. Αγγελής αναφέρει συγκεκριμένα ότι «αξιολογούνται σενάρια για την υπαγωγή του νέου ενοποιημένου φορέα σε υφιστάμενους οργανισμούς όπως ο ΕΟΠΥΥ».

Επιστολή ΣΦΕΕ στον πρωθυπουργό

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), με την ευκαιρία της ΔΕΘ και των ανακοινώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, απέστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό ζητώντας τρεις κρίσιμες μεταρρυθμίσης: την αναθεώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης, τον εξορθολογισμό της δημόσιας δαπάνης και την ενίσχυση σε έρευνα και ανάπτυξη.

«Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και οι 63 καινοτόμες και παραγωγικές εταιρείες μέλη του εκπροσωπούν σήμερα περίπου το 90% της αγοράς φαρμάκου στη χώρα μας. Ο φαρμακευτικός κλάδος αποτελεί διαχρονικά έναν από τους πλέον καινοτόμους, εξωστρεφείς και υψηλής προστιθέμενης αξίας τομείς της εθνικής οικονομίας. Η συνολική συμβολή του στο ΑΕΠ εκτιμάται σε 5,5 δισ. ευρώ, υποστηρίζοντας άμεσα και έμμεσα περισσότερες από 120.000 θέσεις εργασίας – εκ των οποίων οι άμεσες είναι υψηλής εξειδίκευσης και αμοιβής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον περιορισμό του brain drain».

Σύμφωνα με τον ΣΦΕΕ, η φαρμακευτική πολιτική των τελευταίων ετών δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο 2012–2024, ενώ η φαρμακευτική αγορά αυξήθηκε κατά 65% και η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε κατά 23%.

Τα τρία κύρια αιτήματα του ΣΦΕΕ είναι τα εξής:

«I. Ο πρώτος πυλώνας αφορά την αναθεώρηση του πλαισίου δημόσιας χρηματοδότησης φαρμάκου. Με την ολοκλήρωση, το 2025, της ρήτρας μείωσης του clawback βάσει του Ταμείου Ανάκαμψης, απαιτείται επαναπροσδιορισμός της δημόσιας χρηματοδότησης. Η σταθερότητα και επάρκεια των πόρων για το φάρμακο είναι θεμέλιο για τη βιωσιμότητα του συστήματος και για την εγγυημένη πρόσβαση των πολιτών στις θεραπείες που χρειάζονται.

Η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα όπως διαπιστώθηκε και από την τελευταία συνάντηση με το ΥΥ, κυμαίνεται μεταξύ 5-7%, και είναι κάτω από τον Ευρωπαϊκό ΜΟ. Αυτό το γεγονός ενισχύει το αίτημα μας για αναθεώρηση της δαπάνης.

II. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τον εξορθολογισμό της δημόσιας δαπάνης για το φάρμακο μέσα από την άμεση αξιοποίηση και χρήση των ψηφιακών εργαλείων και την ενίσχυση της διαφάνειας. Κατανοούμε ότι χωρίς την βελτίωση της απόδοσης των πόρων και χωρίς τον έλεγχο των εμπλεκόμενων φορέων οποιαδήποτε ενίσχυση της χρηματοδότησης θα έχει παροδικό αποτέλεσμα. Με την ορθή χρήση των πόρων και με ένα διαρκές πλαίσιο ελέγχων σε όλα τα στάδια χορήγησης και εμπορίας φαρμάκων θα διασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες και η επάρκεια των φαρμάκων. Αναμένουμε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό τη θέσπιση του Σχήματος Μεταβατικής Αποζημίωσης (Ταμείο Καινοτομίας) που έχει ανακοινωθεί καθώς και η αποζημίωση των νέων βιοδεικτών, η οποία έχει καθυστερήσει σημαντικά.

III. Ο τρίτος πυλώνας αφορά την ενίσχυση των επενδύσεων σε Έρευνα & Ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα στην επέκταση των κινήτρων πέραν των παραγωγικών δαπανών. Στόχος είναι η δημιουργία στοχευμένων κινήτρων για Έρευνα και Ανάπτυξη προκειμένου η χώρα μας να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις σε Κλινικές Μελέτες αποκτώντας ένα ανταγωνιστικό επενδυτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η Ελλάδα όπως και η Ευρώπη θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο περιβάλλον για την καινοτομία, αναγνωρίζοντας την μακροπρόθεσμη αξία της. Με τα προγράμματα που ίσχυσαν μέχρι τώρα δεν ενθαρρύνθηκε ιδιαίτερα η προσέλκυση περισσότερων κλινικών μελετών στη χώρα ενώ η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί κλασσικό παράδειγμα άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) με άμεση εισροή χρήματος στη χώρα, με δημιουργία θέσεων εργασίας και με άμεσα οικονομικά οφέλη και για συνεργαζόμενους κλάδους».

Τέλος, ο ΣΦΕΕ καταλήγει λέγοντας ότι αναγνωρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας και ζητά τη διαμόρφωσή μιας βιώσιμης εθνικής φαρμακευτικής πολιτικής, με επίκεντρο τον ασθενή, με στόχο την καλή Δημόσια Υγεία και με συμβολή στην Εθνική Οικονομία.

