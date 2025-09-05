Γεωργιάδης: Με υποδέχτηκαν με ανθοδέσμες στο «Παπανικολάου», μην ανησυχείτε

Με μικρή καθυστέρηση έφτασε στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για την προγραμματισμένη συζήτησή του με τον Alasdair Ross -τον συντάκτη προβλέψεων της ετήσιας έκδοσης του Economist, το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου.

Ο λόγος της καθυστέρησης ήταν οι συνεχόμενες επισκέψεις του υπουργού Υγείας σε δομές και υπηρεσίες υγείας της Θεσσαλονίκης, οι οποίες σήμερα δεν είχαν εντάσεις, αλλά... ανθοδέσμες.

«Με υποδέχτηκαν με ανθοδέσμες στο Παπανικολάου, μην ανησυχείτε» είπε ο κ. Γεωργιάδης στο κοινό του συνεδρίου, μόλις πήρε το μικρόφωνο.

Παραγωγή εξειδικευμένων ανοσοθεραπειών

Ο κ. Γεωργιάδης μόλις είχε ολοκληρώσει την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», συνοδευόμενος από τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη και τον Διοικητή της 3ης ΥΠΕ Δημήτρη Τσαλικάκη. Εκεί συναντήθηκε με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Νικήτα Παπαδόπουλο, την Αναπληρώτρια Διοικήτρια Ανατολή Κωνσταντινίδου, μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και εκπροσώπους του συλλόγου εργαζομένων. Ο Υπουργός ενημερώθηκε για τα έργα ανακαίνισης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και ειδικότερα για το έργο ανέγερσης κτηρίων αφιερωμένων σε κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες και εργαστήρια αιματολογικής κλινικής.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» κατασκευάζεται, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, η μοναδική στην Ελλάδα ειδική κλινική για την παραγωγή των εξειδικευμένων ανοσοθεραπειών. Το Νοσοκομείο σήμερα περιθάλπει 30 ασθενείς, των οποίων η ανοσοθεραπεία κοστίζει 300.000 ευρώ ανά άτομο, περίπου 10.000.000 ευρώ ετησίως. Όταν το Κέντρο αυτό θα είναι έτοιμο, η κάθε ανοσοθεραπεία θα κοστίζει περίπου 45.000 ευρώ. Με αυτή τη μονάδα, το «Παπανικολάου» θα γίνει ένα από τα σημαντικότερα νοσοκομεία στα Βαλκάνια.

Στα 12 λεπτά ο χρόνος απόκρισης του ΕΚΑΒ

Νωρίτερα, ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ, στη Θεσσαλονίκη. Αφού έδωσε συγχαρητήρια στη διοίκηση του Κέντρου για την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, κάνοντας ειδική αναφορά στην βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει η Χαλκιδική, ευχαρίστησε και τους εργαζόμενους που δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για τη σωτηρία της ανθρώπινης ζωής.

«Σκοπός μας είναι να σώζουμε ζωές. Έχουμε ρίξει το μέσο χρόνο απόκρισης από τα 50 λεπτά στα 12 λεπτά. Δεν υπήρξε ούτε ένα περιστατικό στο οποίο φέτος το ΕΚΑΒ να μην ήταν εδώ στην ώρα του, ακόμα και σε περιστατικά που απασχόλησαν πολύ έντονα την κοινή γνώμη. Νομίζω ότι και του χρόνου με την παραλαβή των καινούριων ασθενοφόρων μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ και τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού που κάναμε, θα έχουμε ακόμα καλύτερη εικόνα» δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε και το υπό κατασκευή Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στις αρχές του 2027.

Ως το πρώτο αποκλειστικά παιδιατρικό νοσοκομείο εκτός Αθηνών, θα παρέχει παιδιατρική περίθαλψη για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα το δίκτυο υπηρεσιών υγείας για παιδιά και εφήβους σε ολόκληρη τη χώρα. Ταυτόχρονα, θα λειτουργήσει ως κεντρικός κόμβος για την παιδιατρική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς θα στεγάζει πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις διδασκαλίας και έρευνας, καθώς και εργαστήρια μάθησης και έρευνας.

«Αυτό θα είναι το ωραιότερο νοσοκομείο στην Ελλάδα, ίσως ένα από τα ωραιότερα νοσοκομεία του κόσμου και είναι δική μας ευθύνη να το στελεχώσουμε με το κατάλληλο προσωπικό. Από τις αρχές του 2027 θα έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη το καλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της Ανατολικής Ευρώπης. Είμαι υπερήφανος. Προχωράνε τα έργα εντός χρονοδιαγράμματος και το Υπουργείο Υγείας είναι εδώ για να βοηθήσει σε οποτεδήποτε χρειάζεται» δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

