Άδωνις Γεωργιάδης: Πουλάω λίγο παραπάνω και με στοχοποιούν - Δεν με πτοούν

«Πουλάω λίγο παραπάνω και με στοχοποιούν. Δεν με πτοούν», αναφέρει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την ακύρωση της επίσκεψής του στο νοσοκομείο Δράμας.

Ο υπουργός Υγείας με μήνυμά του στο X ανέφερε ότι ακυρώνει την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας γιατί - όπως είπε - «αν πάω θα με πυροβολήσουν». Μάλιστα, μιλώντας στο Action24 εξηγεί αναλυτικά ποιοι ήταν οι λόγοι που αποφάσισε να μην μεταβεί στο νοσοκομείο Δράμας, μια επίσκεψη που ήταν προγραμματισμένη για να λυθεί το θέμα της έλλειψης παθολόγων.

«Στο νοσοκομείο Δράμας υπάρχουν προβλήματα από χρόνια έλλειψη παθολόγων, για την οποία έχουμε δουλέψει αρκετά στο υπουργείο. Έχουμε κάνει διαδοχικές προσκλήσεις, έχουμε δουλέψει με τον δήμο, έχουμε μισθώσει ακίνητα, τους πληρώνουμε ακίνητα, δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε ακόμη αυτό το πρόβλημα», αναφέρει αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης για να συμπληρώσει: «Αποφάσισα να πάω στο νοσοκομείο να δω τι συμβαίνει και ενώ βρίσκουμε για όλες τις άλλες ειδικότητες, δεν βρίσκουμε παθολόγους. Όταν ανακοίνωσα ότι θα έρθω στη Δράμα, ξεκίνησε το Σωματείο με έναν πρόεδρο του ΚΚΕ δημόσια πρόσκληση για συγκέντρωση. Μετά έβλεπα από κάτω σχόλια "να τον πυροβολήσουμε, να τον χτυπήσουμε και τέτοια". Είπα ας δώσω τόπο στην οργή.

Στην πορεία ήρθε η Ελληνική Λύση Δράμας, ο ΣΥΡΙΖΑ Δράμας, το ΠΑΣΟΚ Δράμας, η Νίκη Δράμας, το Εργατικό Κέντρο Δράμας, να κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο νοσοκομείο. Περίμενα να δω πως θα εξελιχθεί το θέμα. Έγιναν επεισόδια με την Αστυνομία. Έσκισαν το πουκάμισο του αστυνομικού διευθυντή και αποφάσισα να ακυρώσω την επίσκεψη.

Εγώ δεν πηγαίνω σε ένα νοσοκομείο ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με βρίζουν, ούτε για να μου λένε ότι θα με πυροβολήσουν. Έγιναν επεισόδια πριν την άφιξή μου.

Μετά τα γεγονότα της Σύρου, που επιτέθηκαν στο αυτοκίνητό μου με πέτρες και μπουκάλια και ενώ είχα μέσα το παιδί μου, βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες ανθρώπων που αυτή την περίοδο θέλουν να προκαλέσουν εκτεταμένα επεισόδια, προφανώς είναι αντικυβερνητικά».