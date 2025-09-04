Γεωργιάδης: Ακύρωσε την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας – «Αν πάω θα με πυροβολήσουν»!

Η προγραμματισμένη επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο νοσοκομείο Δράμας σήμερα ακυρώθηκε, μετά από σοβαρές καταγγελίες για προπηλακισμούς και απειλές εναντίον του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η παρουσία του, ο πρόεδρος των εργαζομένων, προσκείμενος στο ΚΚΕ, ξεκίνησε έναν δημόσιο «αντιπολιτευτικό αγώνα», με στόχο να τον υποδεχθεί επιθετικά. Όπως καταγγέλλει ο υπουργός, τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλάμβαναν ακόμη και απειλές κατά της ζωής του.

Επεισόδια στο νοσοκομείο Δράμας

Η ένταση, σύμφωνα με τον υπουργό, κορυφώθηκε όταν σημειώθηκαν βίαια περιστατικά, με αποτέλεσμα να σκιστεί το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντή που βρισκόταν στο χώρο. Παράλληλα, όπως αναφέρει ο ίδιος, παρατηρήθηκε κινητοποίηση τοπικών πολιτικών δυνάμεων (ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ΠΑΣΟΚ), που εγκατέστησαν μικρόφωνα και κάμερες, προετοιμάζοντας εκδηλώσεις αντιπολιτευτικού χαρακτήρα.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι είχε ήδη ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα των εργαζομένων και επισήμανε ότι κανένας άλλος υπουργός δεν έχει ασχοληθεί τόσο με το νοσοκομείο Δράμας όσο ο ίδιος. Υπογράμμισε επίσης ότι η επίσκεψη θα μπορούσε να είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα για τους πολίτες της Δράμας, προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις για κρίσιμα προβλήματα, όπως η έλλειψη παθολόγων.

Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - «Δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν αν και έχω ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα» https://t.co/26ucWn7tpL

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 4, 2025



