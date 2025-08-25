'Αδωνις Γεωργιάδης: Έκλεισε ραντεβού στον «αέρα» με γαστρεντερολόγο - «Το ΕΣΥ δέχεται άδικη κριτική»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην προσπάθεια του να απαντήσει στις καταγγελίες ασθενών ότι δυσκολεύονται να βρουν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ, έκλεισε ο ίδιος on air ραντεβού για εξέταση σε γαστρεντερολόγο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χρησιμοποίησε την εφαρμογή myhealthapp επισημαίνοντας ότι κατάφερε να κλείσει αμέσως ραντεβού με γιατρό.

Βγήκε ο Κολοκυθάς στο OPEN κραδαίνοντας την Εφημερίδα των Συντακτών που είχε πρωτοσέλιδο με πηχυαίους τίτλους πως το ΕΣΥ καταρρέει και κατήγγειλε πως έχει επώνυμη καταγγελία ότι δεν βρίσκουν ραντεβού με γιατρούς. Και ήρθε ο Αδωνις και τον πετσόκοψε. pic.twitter.com/9g0c9wc7eR — Nikos Michael (@NikosMichael6) August 25, 2025

«Το ΕΣΥ για τελείως πολιτικές σκοπιμότητες δέχεται άδικη κριτική. Είναι αδιάφορος δείκτης, ο δείκτης ικανοποίησης. Δεν μας εξηγεί ποτε η Eurostat τι ακριβώς μετράει. Και αφορά δημοσκόπηση. Και στην Ελλάδα που όλοι ταλαιπωρούμε και κατηγορούμε τους άλλους είναι φυσιολογικό η τάση να είναι αρνητική», είπε ο κ. Γεωργιάδης σχολιάζοντας τα στοιχεία της Eurostat για την Υγεία και συνέχισε: «Στην Ελλάδα όλες οι υπηρεσίες υγείας για τον πιο φτωχό είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει κάτι που πληρώνεις!».

Θα ήθελα πραγματικά να παρακολουθήσετε αυτή μου την συνέντευξη σήμερα στο @opentvgr . Σκοπός μου να αποδείξω ότι οι περισσότερες αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ προέρχονται από σκοπιμότητες. Δεν έβρισκαν υποτίθεται ραντεβού με γαστρεντερολόγο βρήκα on air αμέσως και ο κ. Κάντας… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 25, 2025

«Σκοπός μου να αποδείξω ότι οι περισσότερες αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ προέρχονται από σκοπιμότητες. Δεν έβρισκαν υποτίθεται ραντεβού με γαστρεντερολόγο βρήκα on air αμέσως», τονίζει σε ανάρτησή του στο X o υπουργός Υγείας.