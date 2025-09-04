Άδωνις Γεωργιάδης: «Στη Δράμα έχασαν την ευκαιρία να βρούμε λύσεις»

Το νοσοκομείο Σερρών επισκέφθηκε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης, αφού ακύρωσε την προγραμματισμένη του επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας.

Στην πρόσφατη ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε ένα βίντεο από τη σημερινή του επίσκεψη, όπου οι εργαζόμενοι τον υποδέχθηκαν ένθερμα και προχώρησαν σε συζητήσεις για το μέλλον του νοσοκομείου.

«Δείτε την αντίθεση μεταξύ της πρωινής εικόνας στο Νοσοκομείο Δράμας, με τις εικόνες βίας και της στείρας διαμαρτυρίας, και της εικόνας πριν λίγο στο Νοσοκομείο Σερρών, όπου οι εργαζόμενοι με περίμεναν με λουλούδια και κάναμε ενώπιον των καμερών ενδελεχή συζήτηση για το παρόν και το μέλλον του Νοσοκομείου. Ευχαριστώ τις Σέρρες για την θερμή τους υποδοχή και λυπούμαι για την Δράμα που έχασαν την ευκαιρία να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα της ελλείψεως Παθολόγων εκεί», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του.