Επεισόδια και προπηλακισμός στο Νοσοκομείο της Δράμας πριν την επίσκεψή του Άδωνι Γεωργιάδη

Το πρωί σημειώθηκε ένταση έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ενόψει της προγραμματισμένης για σήμερα, Πέμπτη, επίσκεψης του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, επεισόδιο προκλήθηκε όταν διαδηλωτές που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας επιχείρησαν να εισέλθουν στο νοσοκομείο και απωθήθηκαν από την Αστυνομία.

Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτών ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον… pic.twitter.com/QMO0QDnngO — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 4, 2025

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Γεωργιάδης έκανε γνωστό ότι ακυρώνει την επίσκεψή του, καταγγέλλοντας ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων «έφτασαν στο σημείο να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντή».

«Ακυρώνω την επίσκεψή μου και ξεκαθαρίζω ότι θα μεταβώ στο συγκεκριμένο νοσοκομείο μόνο εφόσον υπάρξει επίσημη πρόσκληση από τον Σύλλογο Εργαζομένων και διασφαλιστεί η προσωπική μου ασφάλεια», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η παρουσία του, ο πρόεδρος των εργαζομένων, προσκείμενος στο ΚΚΕ, ξεκίνησε έναν δημόσιο «αντιπολιτευτικό αγώνα», με στόχο να τον υποδεχθεί επιθετικά. Όπως καταγγέλλει ο υπουργός, τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλάμβαναν ακόμη και απειλές κατά της ζωής του.

Επεισόδια στο νοσοκομείο Δράμας

Η ένταση, σύμφωνα με τον υπουργό, κορυφώθηκε όταν σημειώθηκαν βίαια περιστατικά, με αποτέλεσμα να σκιστεί το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντή που βρισκόταν στο χώρο. Παράλληλα, όπως αναφέρει ο ίδιος, παρατηρήθηκε κινητοποίηση τοπικών πολιτικών δυνάμεων (ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ΠΑΣΟΚ), που εγκατέστησαν μικρόφωνα και κάμερες, προετοιμάζοντας εκδηλώσεις αντιπολιτευτικού χαρακτήρα.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι είχε ήδη ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα των εργαζομένων και επισήμανε ότι κανένας άλλος υπουργός δεν έχει ασχοληθεί τόσο με το νοσοκομείο Δράμας όσο ο ίδιος. Υπογράμμισε επίσης ότι η επίσκεψη θα μπορούσε να είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα για τους πολίτες της Δράμας, προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις για κρίσιμα προβλήματα, όπως η έλλειψη παθολόγων.