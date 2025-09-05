Μητσοτάκης για Τσίπρα: Kαταλαβαίνει κανείς ποιος ασχολείται με το μέλλον και ποιος με το παρελθόν

Οι εξαγγελίες που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στα οικονομικά μέτρα και στο ευρύτερο μεταρρυθμιστικό σχέδιο για τα επόμενα χρόνια, μονοπωλούν το πολιτικό ενδιαφέρον ενόψει της ΔΕΘ.

Στην καθιερωμένη συζήτηση με τους δημοσιογράφους λίγες ώρες πριν από την ομιλία του στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός δέχθηκε πληθώρα ερωτήσεων σε σχέση με τις ανακοινώσεις που αναμένεται να κάνει αύριο, ωστόσο κράτησε κλειστά τα χαρτιά του, σημειώνοντας με νόημα ότι «τα έχω ακούσει όλα από εσάς» (σχετικά με τις εξαγγελίες), αλλά δεν διευκρίνισε ποια είναι αυτά που ισχύουν και ποια όχι.

Σίγουρα θα υπάρχει πάντως κάτι που δεν έχουμε ακούσει, ωστόσο ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ότι τα μέτρα ουσιαστικά θα αφορούν στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα τις εκλογές του 2027. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί η κυβέρνηση.

Ερωτηθείς, δε, για τη σημερινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του ECONOMIST, απάντησε σκωπτικά: «Ήμουν σε μια εκδήλωση για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καταλαβαίνει κανείς ποιος ασχολείται με το μέλλον και ποιος με το παρελθόν».

Όσον αφορά στους βασικούς άξονες της ομιλίας του πρωθυπουργού, θα ακούσουμε τα οικονομικά μέτρα για το 2026, αλλά και το μεταρρυθμιστικό πλάνο της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια. Μια ομπρέλα για ένα πλαίσιο που θα υλοποιήσει η κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα αφορά όλους και δεν θα εξαιρεί κανέναν. Στόχος είναι οι φοροελαφρύνσεις αυτές (για δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και συνταξιούχους) να φανούν άμεσα. Πρόκειται για μόνιμα μέτρα που θα αυξήσουν το εισόδημα των πολιτών για να αντιμετωπίσουν, μεταξύ άλλων, το κύμα αυτό της ακρίβειας.

Μιλώντας με τους δημοσιογράφους, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και στο κομμάτι της αστάθειας σε χώρες της Ευρώπης, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Σε κάθε περίπτωση θα ακούσουμε μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας με παιδιά, για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, αλλά και της στεγαστικής κρίσης.

Αυτό που επιχειρεί η κυβέρνηση είναι να καταδείξει πόσο συνεπής είναι σε αυτό που έχει υποσχεθεί με ρεαλιστικό σχέδιο που θα εδράζεται σε μια στέρεα οικονομία.

Η στόχευση των μέτρων έχει να κάνει με τη στήριξη της οικογένειας, ενώ θα αφορούν στους πάντες: σε 5 εκατομμύρια φορολογούμενους.

Στην καρδιά αυτής της μεταρρύθμισης θα υπάρχει νέα φορολογική κλίμακα που θα ενισχύσει κυρίως τις οικογένειες και θα άρει αδικίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο φορολογικό σύστημα, για παράδειγμα όπως το γεγονός ότι μια οικογένεια με ένα παιδί πληρώνει περίπου 128 ευρώ λιγότερο φόρο σε σχέση με ένα ζευγάρι που δεν έχει παιδιά, όπως επίσης και το γεγονός ότι μια οικογένεια πληρώνει διαφορετικό φόρο ανάλογο με το αν έχει μία ή δύο πηγές εισοδήματος.

Αναφορά θα γίνει επίσης και σε μέτρα που έχουν ενσωματωθεί στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη, όπως η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, το οποίο θα βρίσκεται στο καλάθι των περίπου 15 μέτρων που θα ανακοινωθούν.

Εκτός από τις αναφορές που θα αφορούν στο εσωτερικό της χώρας, θα υπάρχουν και μηνύματα προς το εξωτερικό και τις αγορές. Ο προϋπολογισμός αυτού του καλαθιού, πάνω από 1,5 δισ. είναι ένας λογαριασμός που έχει ενσωματωθεί πλήρως στις αντοχές του προϋπολογισμού του 2026. Θα στείλει έτσι το μήνυμα ότι η Ελλάδα και την επόμενη χρονιά θα εξακολουθήσει να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, συνεχίζοντας στον δρόμο της αποκλιμάκωσης του χρέους και ειδικά του δείκτη του χρέους ως προς το ΑΕΠ, τον οποίο παρακολουθούν οι αγορές για να κρίνουν ποιο θα είναι το κόστος δανεισμού των χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.