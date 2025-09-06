Χρυσοχοΐδης: Έχουμε την ικανότητα να «ξεριζώσουμε» το οργανωμένο έγκλημα

Τα εγκαίνια του Πληροφορικού Κέντρου της ΕΛ.ΑΣ. στην 89η ΔΕΘ τέλεσαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο αρχηγός του Σώματος, αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος.

Στην ομιλία του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μίλησε για την «Αστυνομία του 21ου αιώνα», μέσα από τον εκσυγχρονισμό και τις αλλαγές που δρομολογούνται. «Ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε ό,τι ανοίξαμε ως μεγάλο κεφάλαιο αλλαγών, όχι μόνο να το συνεχίσουμε και να το επιταχύνουμε, αλλά να καταστήσουμε τα επόμενα 5 χρόνια, χρονιές αλλαγών, εκσυγχρονισμού και κυρίως αποτελέσματος θετικού για τους πολίτες», επισήμανε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Εμφανίστηκε, δε, πεπεισμένος ότι «έχουμε την ικανότητα και την αξιοσύνη και να "ξεριζώσουμε" το οργανωμένο έγκλημα αλλά και την καθημερινή ενόχληση των ανθρώπων στις περιουσίες τους, στις γειτονιές τους, στα σπίτια τους».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), τη νέα υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ., και στα θετικά αποτελέσματα κατά τους πρώτους 10 μήνες της λειτουργίας της, στη «μάχη», που δίνει ενάντια στη μαφία, στους εκβιαστές, στους ναρκεμπόρους και σε κάθε παράνομο δίκτυο του οργανωμένου εγκλήματος.

Θίγοντας το ζήτημα των τροχαίων δυστυχημάτων και τον βαρύ φόρο αίματος που πληρώνει η χώρα μας στους δρόμους, ο υπουργός έκανε λόγο για κακή οδηγική συμπεριφορά και αντιλήψεις επικίνδυνες για την ανθρώπινη ζωή, επισημαίνοντας ότι η Τροχαία εργάζεται συστηματικά και πολλαπλασίασε την απόδοσή της, ενώ έθεσε ως στόχο μέχρι το τέλος του χρόνου όλοι οι δικυκλιστές να φορούν κράνη.

Επιπλέον, έκανε μνεία στις πρωτοβουλίες της ΕΛ.ΑΣ. για την ενδοοικογενειακή βία και τη βία των ανηλίκων, τονίζοντας ότι κάνουμε συστηματική προσπάθεια μέσα στα «χαρακώματα», ενώ τόνισε ότι από την 1η Ιανουαρίου του ερχόμενου έτους η Ακαδημία της Αστυνομίας γίνεται Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, με νέο θεσμικό πλαίσιο, πρόγραμμα σπουδών και μία νέα προοπτική για την εκπαίδευση των αστυνομικών.

Αναφέρθηκε ακόμη στον στόχο του εκσυγχρονισμού της ΕΛ.ΑΣ. μέσα από τις νέες τεχνολογίες «που θα μας καταστήσουν πιο αποτελεσματικούς», ενώ συνεχάρη τη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης κι όλες τις υπηρεσίες της πόλης για τη «σπουδαία δουλειά» που παράγουν.

Κατά την τελετή των εγκαινίων, στην οποία παρέστη ο Λεωνίδας Ραπτάκης, Γερουσιαστής της Πολιτείας Rhode Island και πρόεδρος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ), ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. έδωσε τη διαβεβαίωση ότι ότι η αστυνομία θα είναι πάντα δίπλα στους πολίτες, θα εγγυάται την ασφάλεια και την ελεύθερη ανάπτυξη των δημιουργικών της δυνατοτήτων, συμβάλλοντας ουσιαστικά και δυναμικά στην αναπτυξιακή πορεία και προοπτική της χώρας.

Ο κ. Μάλλιος ευχαρίστησε το σύνολο του Σώματος που με «αυταπάρνηση και επαγγελματισμό επιτελούν -πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες- το καθήκον τους σε όλη την επικράτεια», ενώ απηύθυνε πρόσκληση στους επισκέπτες της ΔΕΘ να συμμετάσχουν στις ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες του Πληροφοριακού Κέντρου της ΕΛ.ΑΣ.

Μέσα από συνολικά δέκα Infodesks, μικροί και μεγάλοι έχουν τη δυνατότητα να μάθουν πώς εντοπίζονται πλαστά έγγραφα, να αναλάβουν αποστολή «προστασίας συνόρων» με το σύστημα Entry-Exit, να εξιχνιάσουν υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος ως «ντετέκτιβ της ΔΑΟΕ», να εισέλθουν στον κόσμο της εγκληματολογικής έρευνας μέσα από το νέο escape room, να φορέσουν γυαλιά VR στην «ψηφιακή ακαδημία» της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και να μάθουν πώς να αποφεύγουν τις ψηφιακές απάτες.

Ακόμη οι επισκέπτες του Πληροφοριακού Κέντρου έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο διαδραστικό παιχνίδι «Σπάσε τη σιωπή» για την αναγνώριση και πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο «SAFE.YOUth Cards» και να μάθουν να παίρνουν σωστές αποφάσεις απέναντι σε πιέσεις και προκλήσεις, να περπατήσουν με γυαλιά προσομοίωσης μέθης ή να οδηγήσουν με το «Κυκλοφορώ με ασφάλεια… στη ΔΕΘ», να συνοδεύσουν τον αστυνομικό σκύλο Πόλι σε περιπολία προστασίας ζώων κ.ά.

