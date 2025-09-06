Εντυπωσίασε η επίδειξη των ΕΚΑΜ στην 89η ΔΕΘ – Καταρρίχηση, κρότου λάμψης και απελευθέρωση ομήρου

Εντυπωσιακή ήταν η επίδειξη που παρουσίασε η Ειδική Κατασταλτική Μονάδα (ΕΚΑΜ) της ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Οι άνδρες των ΕΚΑΜ έκαναν άσκηση διαχείρισης σοβαρού περιστατικού ομηρίας με καταρρίχηση από κτήριο της ΔΕΘ.

Κακοποιός αρπάζει μια γυναίκα και την έχει βάλει σε αυτοκίνητο με σκοπό να την κρατήσει όμηρο. Πριν προλάβει να πατήσει γκάζι και να εξαφανιστεί, τα επίλεκτα στελέχη της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιούν καταρρίχηση από ύψος αρκετών μέτρων, σπεύδουν αστραπιαία στο σημείο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σώζουν την όμηρο και συλλαμβάνουν τον δράστη. Την ίδια ώρα, ελεύθερος σκοπευτής, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, είναι έτοιμος να επέμβει.

Ο πρωθυπουργός είχε προγραμματιστεί να παρακολουθήσει την επίδειξη αλλά τελικά αυτή έγινε χωρίς την παρουσία του.

Την επίδειξη παρακολούθησαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αλλά και η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο κ. Χρυσοχοΐδης συνεχάρη έναν έναν τους αστυνομικούς των ΕΚΑΜ για τον επαγγελματισμό τους και την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.