ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ στο μισό το 2026 στα χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους

Τη μείωση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία στο μισό το 2026 και την πλήρη κατάργησή του το 2027 για τους φορολογούμενους στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Σε ό,τι αφορά τα ακριτικά νησιά κάτω από 20.000 κατοίκους, μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ.

«Να πώς τα συνθήματα όσων ξέρουν μόνο να κραυγάζουν, γίνονται πράξεις από εκείνους που ξέρουν να σχεδιάζουν», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σχετικά με την επαναφορά του 13ου μισθού, είπε ότι η πρόταση της κυβέρνησης είναι πιο δίκαιη και αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας.

«Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια. Προσθέτουμε ένα ακόμα δυνατό βέλος στη φαρέτρα μας, στη μάχη στο πρόβλημα του δημογραφικού. Στέλνουμε και μήνυμα στους νέους ότι είμαστε κοντά σας όσο μπορούμε. Θέλουμε να μπαίνετε νωρίς και εύκολα στον κόσμο της εργασίας. Οι παρεμβάσεις μας δεν σταματουν εδώ. Παρεμβαίνουμε και στην αγορά ακινήτων. Θεσπίζουμε χαμηλότερο συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000-24.000 ευρώ», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια είναι ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μειώσεων στη φορολογία ακινήτων.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ούτε ένας που να πιστεύει ότι το παραμικρό μέσο δηλωθέν ενοίκιο είναι 255 ευρώ. Αφού μειώνεται η φορολογία με τον ενδιάμεσο συντελεστή και είναι μόνιμη η επιστροφή ενός ενοικίου, πιστεύω ότι και οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες έχουν κίνητρο να δηλώνουν τα πραγματικά ενοίκια. Όταν αυτό συμβεί είμαι ανοικτός να εξετάσω και περαιτέρω μειώσεις στη φορολόγηση των ακινήτων».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση χτίζει 200 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων και θα στεγάσουν κατά 25% στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το 75% συμπολίτες που δεν έχουν πρώτη κατοικία.