ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ στο μισό το 2026 στα χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε οικονομικά μέτρα από το βήμα της ΔΕΘ 

Newsbomb

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ στο μισό το 2026 στα χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη μείωση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία στο μισό το 2026 και την πλήρη κατάργησή του το 2027 για τους φορολογούμενους στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Σε ό,τι αφορά τα ακριτικά νησιά κάτω από 20.000 κατοίκους, μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ.

«Να πώς τα συνθήματα όσων ξέρουν μόνο να κραυγάζουν, γίνονται πράξεις από εκείνους που ξέρουν να σχεδιάζουν», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σχετικά με την επαναφορά του 13ου μισθού, είπε ότι η πρόταση της κυβέρνησης είναι πιο δίκαιη και αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας.

«Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια. Προσθέτουμε ένα ακόμα δυνατό βέλος στη φαρέτρα μας, στη μάχη στο πρόβλημα του δημογραφικού. Στέλνουμε και μήνυμα στους νέους ότι είμαστε κοντά σας όσο μπορούμε. Θέλουμε να μπαίνετε νωρίς και εύκολα στον κόσμο της εργασίας. Οι παρεμβάσεις μας δεν σταματουν εδώ. Παρεμβαίνουμε και στην αγορά ακινήτων. Θεσπίζουμε χαμηλότερο συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000-24.000 ευρώ», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια είναι ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μειώσεων στη φορολογία ακινήτων.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ούτε ένας που να πιστεύει ότι το παραμικρό μέσο δηλωθέν ενοίκιο είναι 255 ευρώ. Αφού μειώνεται η φορολογία με τον ενδιάμεσο συντελεστή και είναι μόνιμη η επιστροφή ενός ενοικίου, πιστεύω ότι και οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες έχουν κίνητρο να δηλώνουν τα πραγματικά ενοίκια. Όταν αυτό συμβεί είμαι ανοικτός να εξετάσω και περαιτέρω μειώσεις στη φορολόγηση των ακινήτων».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση χτίζει 200 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων και θα στεγάσουν κατά 25% στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το 75% συμπολίτες που δεν έχουν πρώτη κατοικία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:30ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νέα καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά του 59χρονου γιατρού

21:27ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον και από τις ΗΠΑ για την ΚΑΕ, αποκάλυψε ο Θανάσης Χατζόπουλος

21:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: Ξεπέρασε Μέσι και γράφει ιστορία ο Κριστιάνο

21:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Οι νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύουν από 01/01/2026

21:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Κόντρα στη Λιθουανία η Ελλάδα, αν αποκλείσει το Ισραήλ

21:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Μειώσεις φόρων για όλους και εξαγγελίες-έκπληξη για νέους, οικογένειες, χωριά και νησιά

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταγμα: Ένταση με κουκουλοφόρους στη συγκέντρωση για τα Τέμπη - Τους απώθησε ο κόσμος

21:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτά είναι όλα τα νέα μέτρα - Αναλυτικά παραδείγματα, ποιοι ωφελούνται

21:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Λιθουανία - Λετονία 88-79: Πήρε το ντέρμπι και… έκλεισε το «σπίτι» των διοργανωτών

20:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Όλα τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

20:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εθνικό απολυτήριο, ΕΣΥ, Πολεοδομίες-Κτηματολόγιο και Ενεργειακός Χάρτης: Οι 4 μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν την Ελλάδα

20:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2025 - Μητσοτάκης: Αυξήσεις για ενστόλους και διπλωμάτες

20:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Προπονήθηκε ο Σαμοντούροβ, όλοι στη διάθεση του Σπανούλη για Ισραήλ

20:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2025 - Κυριάκος Μητσοτάκης: Μέτρα υπέρ των συνταξιούχων

20:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ στο μισό το 2026 για χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους και καταργείται το 2027

20:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2025 - Κυριάκος Μητσοτάκης: Μέτρα για το στεγαστικό

20:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών

20:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2025: Η ώρα της νέας γενιάς

20:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύνταγμα: Συλλήψεις ατόμων στη συγκέντρωση για τα Τέμπη- Βρέθηκαν εμπρηστικοί μηχανισμοί και σφυρί

20:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2025 - Μητσοτάκης: Η ώρα της μεσαίας τάξης και της ελληνικής οικογένειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτά είναι όλα τα νέα μέτρα - Αναλυτικά παραδείγματα, ποιοι ωφελούνται

20:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Όλα τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

21:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Οι νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύουν από 01/01/2026

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «συμφωνούν» – Η ημέρα που «βλέπουν» βροχές στην Ελλάδα Αμερικανοί και Ευρωπαίοι

19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2025 - Κυριάκος Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

21:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Μειώσεις φόρων για όλους και εξαγγελίες-έκπληξη για νέους, οικογένειες, χωριά και νησιά

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστολή-κόλαφος της διοίκησης της Euroleague στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

20:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ στο μισό το 2026 για χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους και καταργείται το 2027

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, προκάλεσε σοβαρό τροχαίο και τώρα καλείται με τον εργοδότη του να πληρώσει 254.435 ευρώ

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

20:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ-Μητσοτάκης: Μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές 2% - Στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για 4 παιδιά

20:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2025 - Κυριάκος Μητσοτάκης: Μέτρα υπέρ των συνταξιούχων

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αυτός ήταν ο Έλληνας σέρφερ που χάθηκε στα δόντια του καρχαρία - «Χόρευε» με τα κύματα

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ