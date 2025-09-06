ΔΕΘ 2025 - Κυριάκος Μητσοτάκης: Μέτρα για το στεγαστικό

Μέτρα για το στεγαστικό εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παρεμβαίνουμε στην αγορά ακινήτων, είπε χαρακτηριστικά και μίλησε για χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ.

«Αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, είναι ανοικτές περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων», υπογράμμισε.

Συμπλήρωσε πως «χτίζουμε 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων - το 25% σε στελέχη των Ε.Δ. και το 75% σε πολίτες χωρίς α’ κατοικία».