ΔΕΘ 2025 - Κυριάκος Μητσοτάκης: Μέτρα για το στεγαστικό
Ανοιχτές οι περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία των ακινήτων
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μέτρα για το στεγαστικό εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Παρεμβαίνουμε στην αγορά ακινήτων, είπε χαρακτηριστικά και μίλησε για χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ.
«Αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, είναι ανοικτές περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων», υπογράμμισε.
Συμπλήρωσε πως «χτίζουμε 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων - το 25% σε στελέχη των Ε.Δ. και το 75% σε πολίτες χωρίς α’ κατοικία».
Σχόλια
Trending
ΔΕΘ 2025: Η ώρα της νέας γενιάς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:41 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΘ 2025 - Μητσοτάκης: Αυξήσεις για ενστόλους και διπλωμάτες
20:27 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΘ 2025 - Κυριάκος Μητσοτάκης: Μέτρα για το στεγαστικό
20:21 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών
20:19 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΘ 2025: Η ώρα της νέας γενιάς
08:10 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ