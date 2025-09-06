ΔΕΘ 2025 - Κυριάκος Μητσοτάκης: Μέτρα υπέρ των συνταξιούχων

Μέτρα υπέρ των συνταξιούχων εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027», είπε ο πρωθυπουργός.

Αμέσως μετά, έκανε λόγο για πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους -πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές.

Στη συνέχεια, ανακοίνωσε πως «Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους» και συμπλήρωσε πως «διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους».

