ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών

Μηδενικό φόρο για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους, εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην 79η ΔΕΘ.

Αναλυτικότερα, η πρωτοβουλία για τους νέους:

-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ.