Μέτρα ΔΕΘ: Σε αυτά τα νησιά θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ

Κατά 30% θα μειωθεί ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων, εξαντλώντας τα όρια τα οποία θέτει η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ των μέτρων που ανακοίνωσε στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ, το απόγευμα του Σαββάτου (6/9).

Σήμερα, ο μειωμένος ΦΠΑ ισχύει μόνο σε 5 νησιά, κυρίως σε εκείνα που είχαν το βάρος της φιλοξενίας προσφύγων. Στο εξής, το μέτρο επεκτείνεται και σε δεκάδες άλλα τα οποία ανήκουν στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου και στις ενότητες των Δωδεκανήσων και του Έβρου. Από τη Λήμνο μέχρι την Κάρπαθο και από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο.

Πλέον, με την κυβερνητική εξαγγελία στο καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ εντάσσονται οι παρακάτω περιοχές:

Σημειώνεται ότι το μέτρο θα εξειδικευτεί αύριο στις αναλυτικές ανακοινώσεις του οικονομικού επιτελείου.

