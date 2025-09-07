ΔΕΘ 2025: Στις 12:00 η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στους δημοσιογράφους μετά τα μέτρα που εξήγγειλε το βράδυ του Σαββάτου από το «Βελλίδειο»

Newsbomb

ΔΕΘ 2025: Στις 12:00 η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης" Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 89η Διεθνή Εκθεση.

Η συνέντευξη Τύπου θα δοθεί στις 12.00 στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:19LIFESTYLE

Σοκαριστικός τραυματισμός στο Exathlon: Ο Σχίζας έσπασε το χέρι του και αποχώρησε (vids)

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας αποφάσισε να παραιτηθεί για να αποφύγει τη διάσπαση του κόμματός του

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

11:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Ισραήλ: Ο Ζούσμαν ζήτησε μπασκετικό «ξύλο» στο νοκ άουτ του Eurobasket 2025

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Αποκαταστάθηκε έπειτα από τρεις ώρες η λειτουργία του - Κανονικά τα δρομολόγια

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ο Μητσοτάκης προχώρησε στη μεγαλύτερη μείωση φορολογίας φυσικών προσώπων που έχει γίνει στην Ελλάδα

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Αφιέρωμα BBC για το όρος Σινά: «Ένα από τα πιο ιερά μέρη του κόσμου μετατρέπεται σε ένα πολυτελές θέρετρο»

10:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Πότε θα εφαρμοστεί - Τι αλλάζει στις πανελλήνιες εξετάσεις

10:28LIFESTYLE

Πύρρος Δήμας: Ο γιος του παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Karin Nagano στο Λιτόχωρο Πιερίας - Βίντεο

10:18ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Στο Hall of Fame η κλάση του 2025 – Συγκίνησε ο ΛεΜπρον Τζέιμς με τα λόγια του για τον Κόμπι Μπράιαντ

10:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2025: Στις 12:00 η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

10:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Παίρνει αποστάσεις από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό - «Ανάρμοστη και αντιεκκλησιαστική η ανακοίνωσή του»

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Αγιοποιείται σήμερα ο Κάρλο Ακούτις, ο «influencer του Θεού» - Δείτε live εικόνα από την πλατεία του Αγίου Πέτρου

10:03LIFESTYLE

Ποιος είναι ο τράπερ που «έπιασε» η ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή - Τον... έκαψε το ρολόι των 116.000 ευρώ

09:58ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία 2025: Τι αλλάζει τη νέα χρονιά σε διδακτέα ύλη, πολλαπλό βιβλίο και Ψηφιακό Φροντιστήριο

09:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/09): Ελλάδα – Ισραήλ με… φόντο τους «8» του Eurobasket 2025

09:36ΕΛΛΑΔΑ

7 Σεπτεμβρίου 1999: Ο φονικός σεισμός της Πάρνηθας που άφησε πίσω του 143 θύματα

09:35ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»: Το «αντίο» στον Έλληνα σέρφερ που κατασπάραξε καρχαρίας στην Αυστραλία

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικών προβλημάτων - Η ανακοίνωση της εταιρείας

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο κύκλος του Φεγγαριού προβλέπει τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Αγιοποιείται σήμερα ο Κάρλο Ακούτις, ο «influencer του Θεού» - Δείτε live εικόνα από την πλατεία του Αγίου Πέτρου

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

10:28LIFESTYLE

Πύρρος Δήμας: Ο γιος του παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Karin Nagano στο Λιτόχωρο Πιερίας - Βίντεο

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

08:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιούχοι μηδενίζουν την προσωπική διαφορά από το 2026 και ποιοι το 2027 - Παραδείγματα

10:03LIFESTYLE

Ποιος είναι ο τράπερ που «έπιασε» η ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή - Τον... έκαψε το ρολόι των 116.000 ευρώ

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα ΔΕΘ: Σε αυτά τα τρία στρατόπεδα θα οικοδομηθούν 2.000 διαμερίσματα

09:35ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»: Το «αντίο» στον Έλληνα σέρφερ που κατασπάραξε καρχαρίας στην Αυστραλία

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώσεις φόρων, προσωπική διαφορά, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ στην περιφέρεια - Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

06:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές μέσα στην εβδομάδα - Τι προβλέπουν Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι -Συμπίπτουν ECMWF και GFS

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο κύκλος του Φεγγαριού προβλέπει τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

09:36ΕΛΛΑΔΑ

7 Σεπτεμβρίου 1999: Ο φονικός σεισμός της Πάρνηθας που άφησε πίσω του 143 θύματα

10:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Πότε θα εφαρμοστεί - Τι αλλάζει στις πανελλήνιες εξετάσεις

08:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα ΔΕΘ: Τι κερδίζουν οι νέοι από τις μειώσεις φόρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Σεπτεμβρίου: Σήμερα γιορτάζει η μεγάλη Υμνογράφος της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς θα πείτε χρόνια πολλά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ