ΔΕΘ 2025: Στις 12:00 η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στους δημοσιογράφους μετά τα μέτρα που εξήγγειλε το βράδυ του Σαββάτου από το «Βελλίδειο»
Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 89η Διεθνή Εκθεση.
Η συνέντευξη Τύπου θα δοθεί στις 12.00 στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».
