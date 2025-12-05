Πτολεμαΐδα: 16χρονος λήστεψε μίνι μάρκετ με την απειλή μπαλτά

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία και σε βάρος των γονιών του

Newsbomb

Πτολεμαΐδα: 16χρονος λήστεψε μίνι μάρκετ με την απειλή μπαλτά
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ένας 16χρονος κατηγορείται ότι με την απειλή μπαλτά λήστεψε μίνι μάρκετ στην Πτολεμαΐδα, απ' όπου αφαίρεσε 850 ευρώ. Ο ανήλικος κατηγορείται - επιπλέον - ότι αποπειράθηκε να ληστέψει με την απειλή μαχαιριού άλλα δύο μίνι μάρκετ στην ίδια πόλη, αλλά καθώς συνάντησε την αντίδραση των ιδιοκτητών τους έφυγε άπραγος οδηγώντας το ποδήλατό του.

Τη φερόμενη δράση του αποκάλυψε έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τα περιστατικά έγιναν τον τελευταίο ενάμισι μήνα και βραδυνές ώρες, λίγο πριν το κλείσιμο των καταστημάτων - «στόχων».

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 16χρονου εντοπίστηκε ο ρουχισμός που φέρεται να έφερε κατά την τέλεση των πράξεών του, το ποδήλατο, ως μέσο μεταφοράς, και το χρηματικό ποσό των 95 ευρώ, προερχόμενο από τις αξιόποινες πράξεις, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονιών του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

