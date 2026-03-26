WSJ: ΗΠΑ, Ισραήλ αφαίρεσαν τον Ιρανό ΥΠΕΞ και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου από τους στόχους

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αφαίρεσαν προσωρινά δύο ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους από τον κατάλογο των αξιωματούχων που θέλουν να εξολοθρεύσουν, καθώς διεξάγουν πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αφαίρεσαν προσωρινά δύο ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους από τον κατάλογο των αξιωματούχων που θέλουν να εξολοθρεύσουν, καθώς διερευνούν πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ-Μπαγέρ Γκαλίμπαφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο με τους στόχους μέχρι και τέσσερις ή πέντε ημέρες, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ ανοίγει την πόρτα σε διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Μεσολαβητές από την Τουρκία, το Πακιστάν και την Αίγυπτο πιέζουν για συνάντηση των διαπραγματευτών των ΗΠΑ και του Ιράν για να συζητήσουν την παύση του πολέμου για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι πιθανότητες επιτυχίας είναι χαμηλές, καθώς υπάρχουν σημαντικά κενά μεταξύ των απαιτήσεων των ΗΠΑ και του Ιράν.

Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να προσέλθει το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν «σκληρότερα από ό,τι έχει χτυπηθεί ποτέ πριν» εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει να τερματίσει τη σύγκρουση, δήλωσε την Τετάρτη η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, το Ισραήλ έχει εξοντώσει πολλούς αξιωματούχους του καθεστώτος σε μια σειρά αεροπορικών επιδρομών, συμπεριλαμβανομένων του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και του αρχηγού ασφαλείας Αλί Λαριτζανί. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να καταδιώκει τους ηγέτες του Ιράν, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής «αποκεφαλισμού» που έχει εφαρμόσει παρόμοια εναντίον της Χαμάς στη Γάζα και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Εν τω μεταξύ, ο αμερικανικός στρατός έχει επικεντρώσει τις επιθέσεις του σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πυραυλικές απειλές.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι αρχικές επιθέσεις στο Ιράν ήταν τόσο επιτυχημένες που εξουδετέρωσαν πολλούς πιθανούς διαδόχους του Ιρανού ανώτατου ηγέτη με τους οποίους θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν όταν θα ερχόταν η ώρα για ειρηνευτικές συνομιλίες. «Σκοτώσαμε όλη την ηγεσία τους και μετά συναντήθηκαν για να επιλέξουν νέους ηγέτες και τους σκοτώσαμε όλους», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τρίτη. «Και τώρα έχουμε μια νέα ομάδα και μπορούμε εύκολα να το κάνουμε αυτό, αλλά ας δούμε πώς θα τα πάνε».

