Γεωργιάδης: «Η Κωνσταντοπούλου έβαλε τον Ρούτσι να κάνει απεργία πείνας για να μην γίνει η δίκη»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έβαλε κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Πάνου Ρούτσι τονίζοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον έβαλε να κάνει απεργία πείνας για να μην γίνει η δίκη.

«Υπάρχει σοβαρό πολιτικό συμφέρον από ομάδα ανθρώπων, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία έβαλε τον Πάνο Ρούτσι να κάνει απεργία πείνας για να μην γίνει η δίκη. Η δίκη πρέπει να γίνει, γιατί θα φέρει αλήθεια, κάθαρση και την ηρεμία στην κοινωνία. Σε μία πλευρά που θέλει τοξικότητα, διχασμό και φασαρία, το να έρθει η κάθαρση και η ηρεμία είναι πολιτική ζημιά γι αυτούς. Κάνουν το παν για να μην γίνει η δίκη. Αν αλλάξει η αίθουσα, η δίκη θα πάει πίσω δύο χρόνια.

Κάποιοι έχουν πολιτικό και οικονομικό συμφέρον από το να μην γίνει η δίκη. Είχα πει από την αρχή (σ.σ.: της απεργίας πείνας του Π. Ρούτσι) ότι ήταν πολιτικά υποκινούμενη και δεν είχε σχέση με ανθρώπινη ευαισθησία. Δεν έγιναν τοξικολογικές, ο κύριος ενδιαφερόταν μόνο για την αναβολή της δίκης. Πρέπει να είσαι ανόητος για να μην καταλαβαίνεις ότι σε κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια σου» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο Action 24.

Πρόσθεσε δε ότι, «η αίθουσα είναι τεράστια, κι αν πρέπει να γίνουν κάποιες σημειολογικές αλλαγές θα τις κάνει η Έδρα [...] Θα εκτελέσουμε τους δικαστές γιατί δεν έδωσαν τη δέουσα προσοχή ώστε να μην κάτσουν π.χ. οι συγγενείς σε άλλες θέσεις; Τώρα που είδε και η έδρα το πρόβλημα της ταξιθεσίας, θα ομολοποιηθεί η κατάσταση».

Παράλληλα, αναφερόμενος στη δήλωση Κικίλια που είπε μεταξύ άλλων «είναι εντάξει η αίθουσα; Πληροί τις προϋποθέσεις; Από που είδαμε χθες προφανώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, δεν ξέρω ποιος τη σχεδίασε, ποιος υπολόγισε πόσοι θα είναι οι συνήγοροι, πόσοι θα είναι οι πραγματογνώμονες , πόσοι θα είναι οι συγγενείς κλπ. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Θα πρέπει να βρούμε τώρα έναν τρόπο ή μάλλον να βρουν έναν τρόπο οι υπεύθυνοι να λύσουν αυτό το πρόβλημα», ο υπουργός Υγείας είπε από την πλευρά του ότι «έκανε λάθος ο Κικίλιας, δεν έχει καμία αρμοδιότητα με τη δίκη».

Διαβάστε επίσης