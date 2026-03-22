Άδωνις Γεωργιάδης: «Οι νεφροπαθείς στην Αίγινα θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στη μονάδα στο νησί»

Snapshot Οι νεφροπαθείς στην Αίγινα θα συνεχίσουν να λαμβάνουν θεραπεία στη μονάδα του νησιού.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοινώνει ότι θα δοθεί λύση μέσω απόφασης στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ την Πέμπτη.

Η νέα σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ θα επιτραπεί υπό την προϋπόθεση ότι η μονάδα θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους νεφροπαθείς.

Ο νεφρολόγος της μονάδας δήλωσε ετοιμότητα να συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς.

Στη ΜΤΝ Αίγινας θα συνεχίσουν να πηγαίνουν οι νεφροπαθείς του νησιού, εξήγησε με παρέμβασή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, που συνομίλησε και με τον νεφρολόγο της μονάδας.

Ο υπουργός μιλώντας στο Action24 εξήγησε το πρόβλημα αλλά και πώς θα δρομολογηθεί η αποκατάστασή του, προκειμένου οι ασθενείς να συνεχίσουν τη θεραπεία τους στο νησί και να αποφευχθούν οι μετακινήσεις τους στην Αττική.

Το πρόβλημα προέκυψε μετά από έλεγχο της Περιφέρειας Αττικής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει βεβαίωση καλής λειτουργίας της μονάδας, που θα επέτρεπε τη συνέχιση της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.

«Σήμερα στο @action24tv μιλήσαμε τηλεφωνικά στον αέρα με τον νεφρολόγο στην Αίγινα και πιστεύω βρήκαμε μια λύση. νεφροπαθείς στην Αίγινα θα συνεχίσουν κανονικά να πηγαίνουν στην μονάδα στο νησί. Σκοπός μου να μην ταλαιπωρούνται», έγραψε στο «Χ».

Σήμερα στο @action24tv μιλήσαμε τηλεφωνικά στον αέρα με τον νεφρολόγο στην Αίγινα και πιστεύω βρήκαμε μια λύση. νεφροπαθείς στην Αίγινα θα συνεχίσουν κανονικά να πηγαίνουν στην μονάδα στο νησί. Σκοπός μου να μην ταλαιπωρούνται: https://t.co/qNZZVj0U9X μέσω @YouTube — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 22, 2026

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι η λύση θα δρομολογηθεί στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ την Πέμπτη, για να υπάρξει σχετική απόφαση και να συναφθεί νέα σύμβαση, υπό τον όρο ότι η Μονάδα θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους νεφροπαθείς από αύριο.

Η πρόταση έγινε αποδεκτή από τον νεφρολόγο της Μονάδας, που δήλωσε ετοιμότητα να συνεχίσει την εξυπηρέτησή τους.

