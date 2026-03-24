Γεωργιάδης για δωρεάν αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους: Έχουν εξυπηρετηθεί 294.648 αιτήματα

Στοιχεία σχετικά με τη δωρεάν υπηρεσία αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους παρέθεσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στο «X».

Ο υπουργός Υγείας σημείωσε πως συνολικά έχουν εξυπηρετηθεί πάνω από 290.000 αιτήματα.

«Από τις 16 Φεβρουαρίου 2026, το πρόγραμμα επεκτάθηκε περαιτέρω, δίνοντας τη δυνατότητα παραλαβής φαρμάκων και μέσω ιδιωτικών φαρμακείων», πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο post του.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ



Νέα εποχή εξυπηρέτησης για όλους τους ασθενείς στην Ελλάδα

Η νέα δωρεάν υπηρεσία αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τον ΕΟΠΥΥ που ξεκίνησε 16 Ιουνίου 2025 έχει εξυπηρετήσει έως 15… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 24, 2026



