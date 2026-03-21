Γεωργιάδης: «Λάθος μου που έφαγα το κράκερ στη Βουλή - Η Κωνσταντοπούλου βιντεοσκοπεί τα πάντα»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό στη Βουλή με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το κρακεράκι, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν να φάει μέσα στην αίθουσα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από τη δίκη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης περιέγραψε πως βρισκόταν στη Βουλή για περισσότερο από μιάμιση ώρα χωρίς να έχει φάει, καθώς εκείνη την ημέρα δεν είχε καταφέρει να πάει στο γραφείο του. «Με έπιασε λιγούρα και αποφάσισα να βγω έξω για λίγο, όπου έφαγα δύο κράκερ», ανέφερε. Όταν επέστρεψε στην αίθουσα, κρατούσε το κουτί με τα κράκερ και έβαλε ένα κομμάτι στο στόμα του, κάτι που στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος.

Ο υπουργός Υγεία τόνισε παρατήρησε πως την ίδια στιγμή η κ. Κωνσταντοπούλου τον κατέγραφε με το κινητό της, γεγονός που τον οδήγησε σε αντίδραση. «Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει επανειλημμένα καταγράψει βίντεο σε διάφορες επιτροπές, όπως με την κ. Συρεγγέλα και άλλους βουλευτές. Δεν θεωρώ ότι το να φάω ένα κράκερ είναι λόγος για τέτοια συμπεριφορά» τόνισε.

Η συζήτηση μεταφέρθηκε στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και την απεργία πείνας που πραγματοποιεί ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας ενός εκ των θυμάτων. Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε πως από την αρχή υπήρχε η πρόθεση να αναβληθεί η έναρξη της δίκης μέσω της πίεσης για επανάληψη των τοξικολογικών εξετάσεων, κάτι που χαρακτήρισε ως προσχηματικό.

«Η φασαρία που έγινε, υπό την καθοδήγηση της κ. Κωνσταντοπούλου, στόχευε στην αναβολή της δίκης», ανέφερε, επικαλούμενος και την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Παράλληλα υπογράμμισε πως δεν είναι μόνο ο κ. Ρούτσι που εκπροσωπεί τους γονείς των θυμάτων, καθώς πολλοί εξ αυτών δεν επιθυμούν την αναβολή της διαδικασίας, ενώ η πλειονότητα των συγγενών αρνήθηκε την επανάληψη των τοξικολογικών εξετάσεων.