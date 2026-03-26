Λουτράκι: Ληστεία με καλάσνικοφ και βαριοπούλες στα ΕΛΤΑ

Ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 26 Μαρτίου, λίγο πριν τις 8:00, στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου.

Οι δράστες μπούκαραν στο υποκατάστημα με καλάσνικοφ και βαριοπούλες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και άρπαξαν 32.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι έξω από τα ΕΛΤΑ και μόλις οι υπάλληλοι άνοιξαν το υποκατάστημα και πήγαιναν να βάλουν τα χρήματα στα ATM, οι ληστές έσπασαν την τζαμαρία με τις βαριοπούλες.

Ο ένας εκ των δραστών προσέγγισε το ΑΤΜ και άρπαξε τα χρήματα, ενώ έξω από το υποκατάστημα υπήρχε όχημα στο οποίο επιβιβάστηκαν και εξαφανίστηκαν.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους, συλλέγοντας στοιχεία από το βιντεοληπτικό υλικό του υποκαταστήματος, ενώ εξετάζεται αν στο όχημα επέβαινε και τρίτο άτομο.

