Αγρίνιο: Ένοπλη ληστεία σε βενζινάδικο στον κόμβο Σταδίου
Άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με μαντίλι, προσέγγισε τον υπάλληλο του πρατηρίου και, υπό την απειλή μαχαιριού, απαίτησε τις εισπράξεις
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου, περίπου στις 21:00, σε πρατήριο υγρών καυσίμων κοντά στον κόμβο Σταδίου, στο Αγρίνιο.
Σύμφωνα με το sinidisi.gr, άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με μαντίλι, προσέγγισε τον υπάλληλο του πρατηρίου και, υπό την απειλή μαχαιριού, απαίτησε τις εισπράξεις.
Ο εργαζόμενος, φοβούμενος για τη σωματική του ακεραιότητα, παρέδωσε τα χρήματα στον δράστη, ο οποίος στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο επιβαίνοντας σε σκούτερ.
Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
