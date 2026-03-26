Σε εκτεταμένους ελέγχους προχώρησε ανήμερα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου η Τροχαία Τρικάλων

Μίλτος Τσεκούρας

Σε εκτεταμένους ελέγχους προχώρησε ανήμερα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου η Τροχαία Τρικάλων, καθώς στα μπλόκα που στήθηκαν υποβλήθηκε σε αλκοτέστ μέχρι και πλήρωμα περιπολικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι στοχευμένες αυτές δράσεις πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την κεντρική πλατεία της πόλης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του trikalavoice.gr, οι αστυνομικοί έλεγξαν δεκάδες οδηγούς, ενώ παράλληλα βεβαιώθηκαν αρκετά πρόστιμα σε όσους εντοπίστηκαν να παρανομούν. Το γεγονός ότι από τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν εξαιρέθηκαν ούτε τα υπηρεσιακά οχήματα της ΕΛΑΣ.

Στέλνοντας σαφές μήνυμα για την οδική ασφάλεια, ο διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων, Κωνσταντίνος Κωστακόπουλος, υπογράμμισε τη μηδενική ανοχή της υπηρεσίας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «δεν επιτρέπεται αλκοόλ και οδήγηση και αυτό θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους. Συνεχίζουμε προς την κατεύθυνση αυτή αταλάντευτα».

02:07ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ένοπλη ληστεία σε βενζινάδικο στον κόμβο Σταδίου

01:43ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Αλκοτέστ και σε πλήρωμα περιπολικού έκανε η Τροχαία

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τρεις νεκροί και 11 τραυματίες από τις ισραηλινές επιθέσεις

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η Τεχεράνη θα μπορούσε να αναλάβει δράση στην Ερυθρά Θάλασσα αν δεχτεί πρόκληση

00:29ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Έξι άτομα που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ συνελήφθησαν γιατί σχεδίαζαν «δολοφονίες»

23:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρέθυμνο: Ανήλικος εντοπίστηκε με κοκαΐνη και κάνναβη - Συνελήφθη και η μητέρα του

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μάθημα ανθρωπιάς από Κρητικό -Δώρισε δύο οχήματα και οικόπεδο στη μνήμη της οικογένειάς του

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γκουτέρες διορίζει τον Γάλλο Αρνό ως απεσταλμένο για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Στο Πεκίνο ο Τραμπ στις 14 και 15 Μαΐου

23:22ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Έντονη βροχή και πτώση δέντρου – Άμεση επέμβαση στον Καβρό

23:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός στο Άγιον Όρος: Τρόμος από το έντονο βουητό – Εικόνες από ρωγμές σε τρούλο

23:17ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Πιθανή αμερικανική χερσαία επίθεση στο Χαργκ - Το Ιράν ενισχύει την άμυνά του στο νησί

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Συνελήφθη 41χρονος για αρχαιοκαπηλία – Κατασχέθηκαν 22 αρχαία νομίσματα

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η Τεχεράνη απέρριψε το σχέδιο των ΗΠΑ - Λευκός Οίκος: Θα πλήξουμε ακόμη πιο σκληρά το Ιράν

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Μια εκπαιδευτικός «εξομολογείται» τη δική της Κρήτη

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ εμπόδισε τον Νετανιάχου να καλέσει σε κάλεσμα εξέγερσης - «Θα τους θερίσουν»

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Φλόριντα: Ο μεγαλύτερος αρσενικός λευκός καρχαρίας επέστρεψε στα ανοιχτά

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν ειρωνεύεται τις ΗΠΑ και τον Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

22:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο «δράκος του Πειραιά» που συνελήφθη - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Πώς ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Εντοπίστηκε η σορός του 34χρονου δύτη

23:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός στο Άγιον Όρος: Τρόμος από το έντονο βουητό – Εικόνες από ρωγμές σε τρούλο

19:04LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: Η επική απάντηση που έδωσε σε Γάλλο γιατρό όταν "έχασε" τη φωνή της

15:39LIFESTYLE

Ξεσπά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου: «Βλέπει όλος ο πλανήτης, δεν έχω λόγια»

22:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο «δράκος του Πειραιά» που συνελήφθη - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

21:11ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,9 στο Άγιο Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η Τεχεράνη απέρριψε το σχέδιο των ΗΠΑ - Λευκός Οίκος: Θα πλήξουμε ακόμη πιο σκληρά το Ιράν

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Δεν αναγνωρίζονταν οι σοροί των θυμάτων - Με σοβαρά εγκαύματα στο κεφάλι ο 39χρονος

01:43ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Αλκοτέστ και σε πλήρωμα περιπολικού έκανε η Τροχαία

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

14:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μάθημα ανθρωπιάς από Κρητικό -Δώρισε δύο οχήματα και οικόπεδο στη μνήμη της οικογένειάς του

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: «Δεν ξέρεις άλλο λαμόγιο;» - Νέοι διάλογοι-«φωτιά» των μελών του κυκλώματος

10:33ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Στο Σύνταγμα και ο Παύλος Ντε Γκρες για τη στρατιωτική παρέλαση – Δείτε εικόνες

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον δύτη στο «Πηγάδι του Διαβόλου» - «Έχει βρεθεί οπτικό υλικό του 34χρονου με τις προσπάθειες να βγει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ