Τρίκαλα: Αλκοτέστ και σε πλήρωμα περιπολικού έκανε η Τροχαία

Σε εκτεταμένους ελέγχους προχώρησε ανήμερα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου η Τροχαία Τρικάλων, καθώς στα μπλόκα που στήθηκαν υποβλήθηκε σε αλκοτέστ μέχρι και πλήρωμα περιπολικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι στοχευμένες αυτές δράσεις πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την κεντρική πλατεία της πόλης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του trikalavoice.gr, οι αστυνομικοί έλεγξαν δεκάδες οδηγούς, ενώ παράλληλα βεβαιώθηκαν αρκετά πρόστιμα σε όσους εντοπίστηκαν να παρανομούν. Το γεγονός ότι από τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν εξαιρέθηκαν ούτε τα υπηρεσιακά οχήματα της ΕΛΑΣ.

Στέλνοντας σαφές μήνυμα για την οδική ασφάλεια, ο διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων, Κωνσταντίνος Κωστακόπουλος, υπογράμμισε τη μηδενική ανοχή της υπηρεσίας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «δεν επιτρέπεται αλκοόλ και οδήγηση και αυτό θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους. Συνεχίζουμε προς την κατεύθυνση αυτή αταλάντευτα».

Διαβάστε επίσης