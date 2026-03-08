«Μπλόκο» της Τροχαίας στις κόντρες νεαρών στην ε.ο. Τρικάλων – Λάρισας

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση αργά το βράδυ της Παρασκευής (6/8) στα Τρίκαλα, έβαλε «φρένο» σε νεαρούς που είχαν συγκεντρωθεί για κόντρες στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Λάρισας, στο ύψος του Πετρόπορου.

Όπως αναφέρει το trikalaopinion.gr, το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων αντιλήφθηκε έντονη κινητικότητα στην περιοχή, καθώς δεκάδες νεαροί, κυρίως με αυτοκίνητα αλλά και με μοτοσικλέτες, φαίνεται πως είχαν συγκεντρωθεί με σκοπό να επιδοθούν σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Τρικάλων, πραγματοποιώντας εκτεταμένους ελέγχους, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των νεαρών που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περιοχή είχαν συγκεντρωθεί περίπου 100 άτομα από διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας, μεταξύ των οποίων συμμετέχοντες στις κόντρες αλλά και θεατές.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχθηκαν αρκετά άτομα, ενώ επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις, μεταξύ των οποίων και αφαίρεση αδειών οδήγησης σε 15 οδηγούς.

