Πτήση drone πάνω από τις φυλακές Τρικάλων - Φρουροί κατάφεραν να το καταρρίψουν

Οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι και την περιορισμένη ορατότητα, επιχείρησαν να ρίψουν δέμα που περιείχε κινητά τηλέφωνα

Newsbomb

Πτήση drone πάνω από τις φυλακές Τρικάλων - Φρουροί κατάφεραν να το καταρρίψουν
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε πλήρη ετοιμότητα βρέθηκαν τα στελέχη της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρουράς του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (8/3) καταφέρνοντας να αποτρέψουν μια οργανωμένη επιχείρηση εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων με τη χρήση drone.

Όπως αναφέρει ο Alpha, το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ 02:30 και 03:30 τα ξημερώματα, όταν οι σκοποί αντιλήφθηκαν την πτήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από την περίμετρο των φυλακών.

Οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι και την περιορισμένη ορατότητα, επιχείρησαν να ρίψουν δέμα που περιείχε κινητά τηλέφωνα και αξεσουάρ επικοινωνίας στον προαύλιο χώρο, με προορισμό την πτέρυγα των κρατούμενων.

Η εξωτερική φρουρά προχώρησε στην άμεση περισυλλογή του δέματος, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποίησε τα ειδικά συστήματα anti-drone.

Η χρήση των συστημάτων αυτών οδήγησε στην πλήρη εξουδετέρωση και κατάρριψη του ιπτάμενου αντικειμένου σε παρακείμενο αγροτεμάχιο, προτού αυτό προλάβει να απομακρυνθεί από την περιοχή.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων προσπαθειών που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στις φυλακές της Δράμας και της Λάρισας, αναδεικνύοντας τη νέα μέθοδο που χρησιμοποιούν τα κυκλώματα για την τροφοδοσία των σωφρονιστικών καταστημάτων με παράνομα φορτία.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία συγχαίρει τους συναδέλφους της για την αποτελεσματικότητά τους. Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα στην Πολιτεία να προχωρήσει στην περαιτέρω τεχνολογική θωράκιση όλων των υπηρεσιών με σύγχρονα συστήματα επιτήρησης.

Τονίζει, επίσης, την επιτακτική ανάγκη για θεσμική και οικονομική ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού, το οποίο, όπως αναφέρει, δίνει καθημερινή μάχη κατά του εγκλήματος κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σύλληψη 57χρονης για κακοποίηση της ΑμεΑ κόρης της – Τρομάζουν οι περιγραφές του πατέρα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία στέλνει 6 μαχητικά F-16 στα Κατεχόμενα

21:54ΕΘΝΙΚΑ

Νέες παραβιάσεις από τουρκικό drone στο βορειοανατολικό Αιγαίο

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Άγρια καταδίωξη μετά από κλοπή – Εμβόλισαν αυτοκίνητα και εξαφανίστηκαν στο σκοτάδι

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Ο χορευτής που «σήκωσε» το μαγαζί στο πόδι με τις λεβέντικες φιγούρες του - Βίντεο

21:26ΚΟΣΜΟΣ

«Το νεκροταφείο των φαλαινών»: Συγκλονιστικές εικόνες από τον παγωμένο βυθό της Γροιλανδίας

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Πτήση drone πάνω από τις φυλακές Τρικάλων - Φρουροί κατάφεραν να το καταρρίψουν

21:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4: «Τυφώνας» στη Λιβαδειά και «κλείδωσε» τα πλέι οφ

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Έκλεψαν με φιάλες ποτών από σούπερ μάρκετ

20:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: LIVE το ντέρμπι του Φαλήρου για τη Super League

20:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ράλι χωρίς φρένα για την τιμή των καυσίμων - Ξεπέρασε τα 2,20 ευρώ/λίτρο η αμόλυβδη στα νησιά

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Δύο σοβαρά τροχαία με 3 τραυματίες μέσα σε λίγες ώρες

20:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 1-4: Σφραγίζει τη νίκη ο Κυριακόπουλος!

20:31LIFESTYLE

Οι σταρ των 90's για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - «Να μας χαίρεστε»

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Ειδική χερσαία επιχείρηση για την κατάσχεση του ουρανίου του Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ

20:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες των «μονομάχων» του ντέρμπι κορυφής

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Κυριακάτικο μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Ο επόμενος ιρανός ηγέτης δεν θα κρατήσει για πολύ» λέει ο Τραμπ - Το καθεστώς ετοιμάζει τον γιο του Χαμενεϊ, ενώ χτυπά και τη Σαουδική Αραβία

19:48ΕΛΛΑΔΑ

SKY express: Παράταση ακύρωσης πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ έως και το Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:34ΕΛΛΑΔΑ

Ο χορευτής που «σήκωσε» το μαγαζί στο πόδι με τις λεβέντικες φιγούρες του - Βίντεο

20:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: LIVE το ντέρμπι του Φαλήρου για τη Super League

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

16:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Κορυδαλλού: Έκοψε τις φλέβες του ο Νορβηγός που δολοφόνησε τον 32χρονο αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη

09:00WHAT THE FACT

Ποιό είναι το μυστικό που κρατά τους πιλότους μαχητικών σε εγρήγορση πάνω από 24 ώρες - Όχι, δεν είναι ο καφές

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Ο επόμενος ιρανός ηγέτης δεν θα κρατήσει για πολύ» λέει ο Τραμπ - Το καθεστώς ετοιμάζει τον γιο του Χαμενεϊ, ενώ χτυπά και τη Σαουδική Αραβία

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία στέλνει 6 μαχητικά F-16 στα Κατεχόμενα

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Πτήση drone πάνω από τις φυλακές Τρικάλων - Φρουροί κατάφεραν να το καταρρίψουν

16:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Νεκρός άνδρας μέσα σε λεωφορείο - Συνελήφθη ο φίλος του, έκαναν χρήση ναρκωτικών

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο «βασιλιάς της ανακύκλωσης» είναι 13 ετών: Συγκέντρωσε 1,5 εκατ. κουτάκια για φιλανθρωπικό σκοπό

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Διαθέτει τεράστια ακίνητη περιουσία στη Δύση και πολυτελή ξενοδοχεία σε Γερμανία και Μαγιόρκα

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας θάφτηκε όρθιος στο χιόνι και η σύζυγός του τον εντόπισε μέσω του «Find My iPhone» 4 ώρες μετά

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Πώς τα ελικόπτερα «Απάτσι» των ΗΑΕ καταρρίπτουν τα ιρανικά drones με τα πολυβόλα τους

21:26ΚΟΣΜΟΣ

«Το νεκροταφείο των φαλαινών»: Συγκλονιστικές εικόνες από τον παγωμένο βυθό της Γροιλανδίας

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες μετασεισμοί και ζημιές σε χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας

18:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Ηρακλής-Παναθηναϊκός AKTOR 76-74: Η ανατροπή της σεζόν και η ντροπή της σεζόν

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια σε διεθνή ύδατα

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Άγρια καταδίωξη μετά από κλοπή – Εμβόλισαν αυτοκίνητα και εξαφανίστηκαν στο σκοτάδι

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Κυριακάτικο μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ