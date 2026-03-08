Πτήση drone πάνω από τις φυλακές Τρικάλων - Φρουροί κατάφεραν να το καταρρίψουν

Σε πλήρη ετοιμότητα βρέθηκαν τα στελέχη της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρουράς του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (8/3) καταφέρνοντας να αποτρέψουν μια οργανωμένη επιχείρηση εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων με τη χρήση drone.

Όπως αναφέρει ο Alpha, το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ 02:30 και 03:30 τα ξημερώματα, όταν οι σκοποί αντιλήφθηκαν την πτήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από την περίμετρο των φυλακών.

Οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι και την περιορισμένη ορατότητα, επιχείρησαν να ρίψουν δέμα που περιείχε κινητά τηλέφωνα και αξεσουάρ επικοινωνίας στον προαύλιο χώρο, με προορισμό την πτέρυγα των κρατούμενων.

Η εξωτερική φρουρά προχώρησε στην άμεση περισυλλογή του δέματος, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποίησε τα ειδικά συστήματα anti-drone.

Η χρήση των συστημάτων αυτών οδήγησε στην πλήρη εξουδετέρωση και κατάρριψη του ιπτάμενου αντικειμένου σε παρακείμενο αγροτεμάχιο, προτού αυτό προλάβει να απομακρυνθεί από την περιοχή.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων προσπαθειών που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στις φυλακές της Δράμας και της Λάρισας, αναδεικνύοντας τη νέα μέθοδο που χρησιμοποιούν τα κυκλώματα για την τροφοδοσία των σωφρονιστικών καταστημάτων με παράνομα φορτία.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία συγχαίρει τους συναδέλφους της για την αποτελεσματικότητά τους. Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα στην Πολιτεία να προχωρήσει στην περαιτέρω τεχνολογική θωράκιση όλων των υπηρεσιών με σύγχρονα συστήματα επιτήρησης.

Τονίζει, επίσης, την επιτακτική ανάγκη για θεσμική και οικονομική ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού, το οποίο, όπως αναφέρει, δίνει καθημερινή μάχη κατά του εγκλήματος κάτω από αντίξοες συνθήκες.