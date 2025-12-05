GNTM: Ποια πρόσωπα επιστρέφουν; «Φωτιά» το αποψινό επεισόδιο

Το ριάλιτι μόδας «GNTM» του STAR έρχεται, απόψε, με ένα επεισόδιο γεμάτο ανατροπές…

Τα μοντέλα μπαίνουν σε ένα τεστ ασυλίας, στο πιο κρίσιμο σημείο του διαγωνισμού, που θα κρίνει ποιος θα εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τους Top 9! Τέσσερις απαιτητικές δοκιμασίες, τέσσερις ευκαιρίες και μόνο ένας νικητής, που θα κερδίσει ασυλία από την επόμενη αποχώρηση, χωρίς όμως να απαλλαγεί από την ευθύνη της φωτογράφισης και τη διεκδίκηση της καλύτερης λήψης και τα 600€ του νικητήριου «κλικ»…

Στην πρώτη δοκιμασία τα μοντέλα ποζάρουν μπροστά στον φακό της Ζενεβιέβ Μαζαρί για μια σειρά Polaroid λήψεων, en face, προφίλ, χαμόγελο και extreme face. Ένα γρήγορο, αλλά αποκαλυπτικό τεστ φωτογένειας και εκφραστικότητας. Στη συνέχεια, οι έξι επικρατέστεροι έχουν μόλις πέντε λεπτά για να προετοιμαστούν για ένα απαιτητικό casting, όπου καλούνται να παρουσιάσουν τον εαυτό τους με επαγγελματισμό και ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Οι τέσσερις που ξεχωρίζουν προχωρούν σε μια δοκιμασία παρουσίασης, δημιουργώντας ένα σύντομο video-bio 15’’, σαν Instagram story, με τη βοήθεια ενός φίλου-συμπαίκτη τους στην κινηματογράφηση. Οι δύο φιναλίστ αναμετρώνται για την ασυλία στο απόλυτο catwalk challenge: μια επιστροφή στις ρίζες του GNTM, εκεί όπου όλα ξεκίνησαν. Με δυναμισμό, ρυθμό και αυτοπεποίθηση, διεκδικούν το εισιτήριο για τους κορυφαίους εννιά του διαγωνισμού. Ποιος από τους δύο θα επικρατήσει;

Το επεισόδιο κορυφώνεται με μια εντυπωσιακή φωτογράφιση, σε ένα concept γεμάτο ταχύτητα, ενέργεια και στυλ! Οι διαγωνιζόμενοι ποζάρουν σε ζευγάρια, έχοντας δίπλα τους δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του «GNTM» και έμπειρα μοντέλα, πλέον, την Κάτια Ταραμπάνκο και τον Edward Στεργίου!

Κάθε ζευγάρι φωτογραφίζεται στο ίδιο set και με το ίδιο styling, γνωρίζοντας πως μόνο ένας θα κατακτήσει θέση στις top λήψεις, ενώ ο άλλος θα βρεθεί υποψήφιος προς αποχώρηση.

