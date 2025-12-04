Από την Κλαυδία στο «GNTM» και τον «Άγιο Έρωτα» - Τι αναζήτησε στη Google το κοινό

Κάθε χρόνο, η Google παρουσιάζει την ετήσια ανασκόπηση που αναδεικνύει τις αναζητήσεις με τη μεγαλύτερη αύξηση ενδιαφέροντος στην Ελλάδα. Έτσι και φέτος, δόθηκε στη δημοσιότητα το Year in Search 2025 στο οποίο περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- πρόσωπα από τον κόσμο της σόουμπιζ και τηλεοπτικά προγράμματα.

Στην κατηγορία Πρόσωπα, οι αναζητήσεις επικεντρώθηκαν σε δημοφιλείς καλλιτέχνες και πρόσωπα της επικαιρότητας, όπως η Κλαυδία, η Χρυσή Βαρδινογιάννη, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision 2025 μονοπώλησε το ενδιαφέρον και έκανε το κοινό να ασχοληθεί έντονα με τη μουσική διοργάνωση.

1. Κλαυδία

2. Χρυσή Βαρδινογιάννη

3. Γιώργος Μαζωνάκης

4. Ειρήνη Μουρτζούκου

5. Κωνσταντίνος Καρέτσας

6. Στέλιος Καζαντζίδης

7. Λεξ

8. Ivan Greko

9. Γιόνας Βαλαντσιούνας

10. Χρήστος Μουζακίτης

Στις κατηγορίες Σειρές-Ριάλιτι κυριάρχησαν τόσο ελληνικές παραγωγές όσο και διεθνείς επιτυχίες. Σειρές όπως «Να με λες μαμά» και «Άγιος Έρωτας» στον ALPHA, το «Big Brother» του ΣΚΑΪ και το «GNTM» του STAR, συγκέντρωσαν έντονο ενδιαφέρον.

1. Να με λες μαμά

2. Άγιος Έρωτας

3. Big Brother

4. Grand Hotel

5. Άγιος Παΐσιος

6. Παιχνίδια Εκδίκησης

7. Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

8. GNTM

9. Adolescence

10. Squid Game

