Κλαυδία: Τραγούδησε την «Αστερομάτα» στην τελετή παράδοσης της Φλόγας στο Καλλιμάρμαρο - Βίντεο

Η Κλαυδία ερμηνεύει την «Αστερομάτα» στο Καλλιμάρμαρο 

Η Κλαυδία, η τραγουδίστρια που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision το 2025 καταλαμβάνοντας μάλιστα την 6η θέση στον δημοφιλή διαγωνισμό, ερμήνευσε την επιτυχία της «Αστερομάτα» το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου στην Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στην Οργανωτική Επιτροπή Milano – Cortina 2026, για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Kλαυδία εμφανίστηκε στο κέντρο του Παναθηναϊκού Σταδίου, φορώντας ένα λιτό κόκκινο φόρεμα και με την ερμηνεία της έκλεψε τις εντυπώσεις.

Κλαυδία

Η Κλαυδία από τις γιγαντοοθόνες του Παναθηναϊκού Σταδίου

Eurokinissi Sports

“Η Φλόγα δεν είναι απλώς μια φλόγα, είναι αυτό που περιέχει, οι αξίες, ο σεβασμός, η φιλία, η αριστεία, η ειρήνη, η αλληλεγγύη. Είναι όλα αυτά τα οποία μεταλαμπαδεύει η χώρα μας, περνάει από τα χέρια του κάθε λαμπαδηδρόμου για να φτάσει στην πόλη και στη χώρα που διοργανώνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να εμπνεύσει τη νεολαία και τον κόσμο με τις Ολυμπιακές αξίες που γεννήθηκαν στη χώρα μας.

Εκ μέρους της ΕΟΕ θέλω να την ευχαριστήσω από καρδιάς που δέχθηκε αμέσως να αποτελέσει ένα κομμάτι της Τελετής και να είναι κοντά μας. Εκτός του ότι είναι ένα σπουδαίο παιδί με αξίες, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον αθλητισμό και ήταν και η ίδια αθλήτρια” είχε αναφέρει σχετικά η Κλαυδία, όταν παρουσιάστηκε η συμμετοχή της στην Τελετή Παράδοσης της Φλόγας.

Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ έτρεξε με τη φλόγα των Χειμερικών Ολυμπιακών Αγώνων στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Νωρίτερα η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ φορώντας την ειδική στολή της λαμπαδηδρομίας με σκούφο και γάντια, παρέλαβε τη Φλόγα μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου από τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 στην Ατλάντα Στέφανο Χανδακά.

Γκιλφόιλ

ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ MILANO CORTINA 2026 / 8η ΗΜΕΡΑ (ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI)

Γκιλφόιλ

ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ MILANO CORTINA 2026 / 8η ΗΜΕΡΑ (ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI)

Αφού διένυσε την προκαθορισμένη απόσταση η πρέσβης των ΗΠΑ παρέδωσε τη Φλόγα στον Τζος Χακ, Νο 2 της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα. Εκείνος η μετέφερε και την παρέδωσε στον Χρήστο Μαραφάτσο, συμπρόεδρο της κίνησης Greeks for Trump, συνεχίζοντας την αλυσίδα της λαμπαδηδρομίας στην καρδιά της Αθήνας.

Φυσικά στη λαμπαδηδρομία συμμετείχαν πολλοί ακόμη δρομείς θέλοντας να συμμετέχουν και να τιμήσουν το θεσμό. Μεταξύ αυτών ήταν και η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA, Ράνια Τζίμα.

Ράνια Τζίμα

Η Ράνια Τζίμα στη Λαμπαδηδρομία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Eurokinissi Sports
Ράνια Τζίμα

Η Ράνια Τζίμα στη Λαμπαδηδρομία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Eurokinissi Sports
Ράνια Τζίμα

Η Ράνια Τζίμα στη Λαμπαδηδρομία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Eurokinissi Sports
Λαμπαδηδρομία
ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ MILANO CORTINA 2026 / 9η ΗΜΕΡΑ (ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI)Eurokinissi Sports
Λαμπαδηδρομία

ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ MILANO CORTINA 2026 / 9η ΗΜΕΡΑ (ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI)

Eurokinissi Sports

