Νέα Ζηλανδία: Γλάρος τραυμάτισε δημοσιογράφο σε ζωντανή μετάδοση – Δείτε βίντεο

Την συγκλονιστική στιγμή που ένα πουλί έπεσε πάνω σε μία δημοσιογράφο την ώρα του ρεπορτάζ κατέγραψε κάμερα στη Νέα Ζηλανδία.

Η δημοσιογράφος Jessica Tyson δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η ίδια να κάνει ρεπορτάζ στο κέντρο της πόλης του Ώκλαντ όταν συνέβη το απροσδόκητο.

Μία ισχυρή ριπή ανέμου έστειλε πάνω της ένα πουλί που την χτύπησε στο πρόσωπο με σφοδρότητα και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

https://www.instagram.com/reel/DR1rQ75D5W2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η 32χρονη φαίνεται να γυρίζει ένα ρεπορτάζ φορώντας μια ροζ μπλούζα και μια μαύρη φούστα. Τα μαλλιά της ανέμιζαν λόγω του πολύ δυνατού ανέμου, όταν ξαφνικά ένας γλαρος την χτύπησε στο πρόσωπο, αφήνοντάς την άναυδη.

Λίγο αργότερα η δημοσιογράφος μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία που φαίνεται ένα άσχημο κόψιμο πάνω από το φρύδι της.

Το βίντεο της Τζέσικα έχει συγκεντρώσει πάνω από 105.000 προβολές και 4.000 likes, με αρκετούς φίλους και θαυμαστές να σχολιάζουν σοκαρισμένοι.

«Όλα είναι καλά, απλά έχω ένα μικρό σημάδι πάνω από το μάτι μου!», έγραψε σε απάντηση σε ένα σχόλιο.

Με πληροφορίες από dailymail.com

