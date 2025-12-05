Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΥΥ - Εμπλέκονται γιατροί και φαρμακοποιός

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί ένας 34χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου και δύο γιατροί

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΥΥ - Εμπλέκονται γιατροί και φαρμακοποιός
Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κύκλωμα που διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων. Εμπλέκονται ένας φαρμακοποιός και επτά γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων (οι τρεις ειδικευόμενοι).

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί ένας 34χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου και δύο γιατροί, (μια 29χρονη ειδικευόμενη και ένας 58χρονος), ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται οι άλλοι πέντε γιατροί ενώ περιγράφεται ο ρόλος του καθενός στην υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την αστυνομία, η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιείται από το 2021 και υπολογίζεται ότι η ζημία που είχε προκαλέσει στον ΕΟΠΥΥ, ξεπερνά τα 435.000 ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, για τον τερματισμό της παράνομης δραστηριότητας της εγκληματικής ομάδας, πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, σε περιοχές της Αττικής, Φθιώτιδας και Πιερίας, με τη συνδρομή των επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Στο πλαίσιο αυτό, διεξήχθησαν έρευνες σε κατοικίες, αποθηκευτικούς χώρους, δομές υγείας, ιατρεία και φαρμακεία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη των τριών μελών του κυκλώματος (του 34χρονου ιδιοκτήτη φαρμακείου, που φέρεται ως αρχηγός, καθώς και της 29χρονης ειδικευόμενης ιατρού και του 58χρονου συναδέλφου της).

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος των άλλων πέντε ιατρών που κατηγορούνται, σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση συμμορίας, χρήση ψευδών βεβαιώσεων, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Δημοσίου, παράνομη συνταγογράφηση ναρκωτικών, πλαστογραφία, καθώς και παράνομη πρόσβαση και χρήση προσωπικών δεδομένων, με το συνολικό παράνομο όφελος και τη ζημία να υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα που προηγήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ, διαπιστώθηκε ότι, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2021, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει, κατά περιόδους, οργανωμένη ομάδα (συμμορία), στο πλαίσιο της οποίας επιδίωκαν, με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο και κατ’ επάγγελμα, να τελούν απάτες, να επεξεργάζονται παράνομα προσωπικά δεδομένα, καθώς και να προβαίνουν σε πλαστογραφίες και ψευδείς βεβαιώσεις, σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι, μέσω ενός σταθερού δικτύου και αξιοποιώντας τις επαγγελματικές τους δομές, εντόπιζαν ΑΜΚΑ, εξέδιδαν ψευδείς συνταγές, εκτελούσαν εικονικά τις συνταγογραφήσεις και εμπορεύονταν τα φαρμακευτικά σκευάσματα, αποκομίζοντας κέρδη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ.

Οι συνταγογραφήσεις αφορούσαν, κυρίως ηλικιωμένους, αλλοδαπούς, ανασφάλιστους και άτομα που κατοικούν στο εξωτερικό, ενώ εντοπίστηκαν και περιπτώσεις, όπως συνταγογράφηση γυναικολογικών σκευασμάτων σε άνδρες.

Στη συνέχεια, μέσω του φαρμακείου, οι κατηγορούμενοι εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφούσαν υπογραφές ασφαλισμένων και λάμβαναν παράνομα αποζημιώσεις, ενώ προχωρούσαν και στην παράνομη εμπορία των φαρμακευτικών σκευασμάτων, αποκομίζοντας επιπλέον περιουσιακό όφελος. Τα ψευδώς συνταγογραφημένα φάρμακα περιελάμβαναν ναρκωτικά, ψυχοτρόπα, ουσίες ντόπινγκ και σκευάσματα για τον διαβήτη που βρίσκονται σε έλλειψη.

Από την αστυνομική έρευνα έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 12.897 περιπτώσεις ψευδώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων, με τη ζημία για τον Οργανισμό να υπερβαίνει τις 435.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικών λειτουργών, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν:

  • 839 συσκευασίες παράνομα συνταγογραφημένων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων σκευασμάτων με ναρκωτικές ουσίες,
  • 9.390 ευρώ,
  • πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις με πληρωμές ιατρών, συνταγές, γνωματεύσεις κά),
  • κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

