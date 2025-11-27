Δύο συλλήψεις στην Αττική για κατοχή πλαστών έργων τέχνης – Κατασχέθηκαν πάνω από 480 πίνακες

Ακόμη ένα «χτύπημα» στα κυκλώματα πλαστογράφων έργων τέχνης από την Ελληνική Αστυνομία, καθώς έπειτα από μεγάλη επιχείρηση του «ελληνικού FBI» την Τρίτη (25/11), συνελήφθησαν δύο άτομα, ηλικίας 42 και 57 ετών.

Από τις Αρχές πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και σε άλλους χώρους, όπου συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

481 έργα τέχνης – πίνακες ζωγραφικής

2 έγγραφα – πιστοποιητικά γνησιότητας.

4 πιστόλια και 6 γεμιστήρες.

370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων.

5 θήκες πιστολιών.

2 κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και οθόνη με κάρτα μνήμης.

Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι οι περισσότεροι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί. Μάλιστα, μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πώς διαπιστώνεται η πλαστογραφία έργων τέχνης – Τι επιλέγουν να «κλέψουν» οι επιτήδειοι

Σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή και πρώην Διευθυντή του 3ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιώργο Τσακίρη, «είναι συγκεκριμένα τα έργα που πλαστογραφούνται εδώ, έργα καλλιτεχνών που έχουν αναγνωρισιμότητα, καλλιτεχνών που είναι επώνυμοι, αλλά από την άλλη και το έργο τους έχει μία ευκολία στον πλαστογράφο, δηλαδή επίπεδες φόρμες».

«Το ευάλωτο αγοραστικό κοινό δεν “τσιμπάει” σε καλλιτέχνες που δεν μπορεί να τους κατανοήσει ή τέλος πάντων δεν τους βλέπει εύκολα σε επισκέψεις που κάνει στα νοσοκομεία, στα ιατρεία και σε δημόσιους χώρους, οι οποίοι ανέκαθεν είχαν έργα κάποιων συγκεκριμένων καλλιτεχνών, οι οποίοι και απέκτησαν μία ιδιαίτερη συμπάθεια από το ευρύ κοινό».

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι δεν έχει παρατηρηθεί να πλαστογραφούνται έργα Ελλήνων καλλιτεχνών με μεγάλη διεθνή αναγνώριση. «Ενώ κάποιος θα περίμενε να πλαστογραφούνται τα έργα του Γιάννη Κουνέλη, που είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο ή του Taki, των οποίων τα έργα είναι εύκολα κατασκευάσιμα, δεν διαπιστώνουμε αυτό, γιατί πάρα πολλές φορές ο Έλληνας, ο οποίος στερείται ιδιαίτερης γνώσης επάνω στην τέχνη, βαυκαλίζεται ή ικανοποιείται έστω και αγοράζοντας ένα πλαστό έργο».

Τα έργα τέχνης μπορούν να γίνουν η καλύτερη «καβάντζα» σύμφωνα με τον κ. Τσακίρη, αφού όπως τόνισε, «σε ένα έργο τέχνης διαστάσεων 30×30 εκατοστά, μπορείς να τοποθετήσεις 400 εκατ. ευρώ». Για αυτόν τον λόγο, οι συλλέκτες αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια όταν τα έργα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά γνησιότητας.