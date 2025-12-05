Δεν έχει πληρώσει λογαριασμό εδώ και 8 χρόνια: Ο τρόπος που το κατάφερε με 1.000 μπαταρίες

Ένας άνδρας κατάφερε να δημιουργήσει μια πλήρως ανεξάρτητη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένες μπαταρίες φορητών υπολογιστών, αποφεύγοντας έτσι τους λογαριασμούς ρεύματος. Η συσκευή του λειτουργεί αδιάκοπα και χωρίς βλάβες, προσφέροντας σταθερή ενέργεια με ελάχιστες ανάγκες συντήρησης.

Ο εφευρέτης, γνωστός στα ηλεκτρονικά φόρουμ ως Glubux, ξεκίνησε το πρότζεκτ του το 2016 με στόχο την ενεργειακή αυτονομία. Η κατασκευή του βασίζεται σε συνδυασμό ηλιακών πάνελ και μπαταριών που προέρχονται από ηλεκτρονικά απόβλητα, δημιουργώντας μια αξιόπιστη και φιλική προς το περιβάλλον λύση.

Αρχικά, το σύστημα ήταν αρκετά απλό, περιλαμβάνοντας λίγους ηλιακούς συλλέκτες με συνολική ισχύ 1,4 kW και μια παλιά μπαταρία 24V από περονοφόρο ανυψωτικό. Με το πέρασμα του χρόνου, ο Glubux συγκέντρωσε εκατοντάδες μεταχειρισμένες μπαταρίες τις οποίες συναρμολόγησε σε ομοιογενή πακέτα, βελτιώνοντας την απόδοση και την αξιοπιστία της συσκευής.

Η τάση προς την ενεργειακή αυτονομία αυξάνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με όλο και περισσότερους ανθρώπους να εγκαθιστούν ηλιακά πάνελ στα σπίτια τους. Η αυτοκατανάλωση επιτρέπει την παραγωγή ενέργειας με αποκεντρωμένο τρόπο, μειώνοντας την εξάρτηση από το δίκτυο και τις εταιρείες παροχής ρεύματος.

Η μείωση του κόστους των ηλιακών πάνελ, η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων μπαταριών και η αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθησία συμβάλλουν στην εξάπλωση αυτής της πρακτικής. Επιπλέον, η τεχνολογία αυτή προσφέρει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για την ενεργειακή επάρκεια, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η επιτυχία του Glubux αναδεικνύει τη δυναμική που έχει η αξιοποίηση ανακυκλωμένων υλικών για την ενεργειακή αυτονομία. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, αναμένεται να δούμε ακόμη πιο αποδοτικά και οικονομικά συστήματα που θα ενισχύουν την ανεξαρτησία από το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο.