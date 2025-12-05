Τρόμος για 23χρονη στη Μυτιλήνη: Κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

Μία υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις Αρχές στη Μυτιλήνη.

Η υπόθεση αφορά ένα 23χρονο κορίτσι που βρήκε τα θάρρος και κατήγγειλε τον σύντροφό της για άγρια κακοποίηση που υπέστη.

Όπως αναφέρει το lesvovnews.net, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα στο σπίτι της 23χρονης στο Πλωμάρι. Ο 28χρονος σύντροφός της φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια την σύντροφό του την οποία απείλησε και με μαχαίρι. Το νεαρό κορίτσι σοκαρισμένη από την επίθεση αλλά αποφασισμένη μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε το περιστατικό.

'Ανθρωποι από το περιβάλλον του ζυεγαριού κάνουν λόγο για μία σχέση με διαρκείς εντάσεις, ωστόσο κανείς δεν περίμενε μία τόσο επικίνδυνη κλιμάκωση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 28χρονος μετά το επεισόδιο εξαφανίστηκε με τις Αρχές να τον αναζητούν για να του περάσουν χειροπέδες.

