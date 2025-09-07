Νέα οικονομικά μέτρα: Τι μένει στην τσέπη για μισθωτούς, οικογένειες, συνταξιούχους - Παραδείγματα

Τη Δευτέρα η εξειδίκευση των μέτρων - Στο τραπέζι των συζητήσεων οι αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης

Newsbomb

Νέα οικονομικά μέτρα: Τι μένει στην τσέπη για μισθωτούς, οικογένειες, συνταξιούχους - Παραδείγματα
Αρχείου - In Time
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα ευρύ πακέτο μέτρων φορολογικών ελαφρύνσεων και στήριξης οικογενειών με παιδιά και της μεσαίας τάξης, ανακοίνωσε χθες (6/9/2025) από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο, στις 11 το πρωί, ο Κυριάκος Πιερρακάκης και η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των μέτρων.

Αξίζει να αναφερθεί πως η μείωση φόρων που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφορά σε 4 εκατομμύρια φορολογούμενους. Πρόκειται για μόνιμες μειώσεις φόρων και μέτρα στήριξης στα μεσαία εισοδήματα. Ακόμα, η προσωπική διαφορά μειώνεται στο μισό το 2026 και καταργείται το 2027, ένα μέτρο που αφορά περίπου 671.000 συνταξιούχους.

Μειώνεται η παρακράτηση φόρου και αυξάνονται οι καθαρές αποδοχές

Ο πρώτος κανόνας ορίζει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο μισθός ή η σύνταξη τόσο μεγαλύτερο θα είναι το οικονομικό όφελος και ο δεύτερος κανόνας ορίζει πως όσο περισσότερα είναι τα μέλη μιας οικογένειας τόσο πιο μεγάλο κέρδος θα φτάνει στο νοικοκυριό.

Ποιοι είναι οι πιο κερδισμένοι

  • Αυτοί που έχουν τρία παιδιά, καθώς μπορεί να κερδίσουν έως και έναν μισθό.
  • Αυτοί που έχουν τέσσερα παιδιά, καθώς πιθανόν να κερδίσουν μέχρι και δύο μισθούς.
  • Οι νέοι έως 25 ετών, καθώς θα κερδίζουν έως δύο μισθούς
  • Και οι νέοι από 25 έως 30 ετών, καθώς θα κερδίζουν έως και έναν μισθό.

Παραδείγματα ως προς τη μηνιαία παρακράτηση φόρου

Για μεικτό μισθό 1.500€ ή 1.210€ καθαρά

  • Χωρίς παιδί: -12€
  • Με ένα παιδί: -23€
  • Με δύο παιδιά: -35€
  • Με τρία παιδιά: -76€
  • Με τέσσερα παιδιά: -90€

Για μεικτό μισθό 2.200€ ή 1.585€ καθαρά

Χωρίς παιδί: -24€

Με ένα παιδί: -48€

Με δύο παιδιά: -71€

Με τρία παιδιά: -131€

Με τέσσερα παιδιά: -265€

Αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές ως προς τα τεκμήρια διαβίωσης με τα αυτοκίνητα να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Όλα δείχνουν πως η μείωση θα φτάνει έως και το 50% αν πρόκειται για αυτοκίνητο που κινείται φιλικά προς το περιβάλλον, ωστόσο δεν διαφαίνονται μειώσεις στα παλαιού τύπου οχήματα.

Αναφορικά με τα ακίνητα, η μείωση του τεκμηρίου διαβίωσης εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 30%.

Το κέρδος για ιδιοκτήτη ακινήτου

Ένας ιδιοκτήτης ακινήτου με 20.000€ ετήσιο εισόδημα από ενοίκια θα φορολογηθεί με 15% για τις πρώτες 12.000. Για τις υπόλοιπες 8.000€ θα φορολογείται με 25% αντί 35%. Συνεπώς κέρδος στην τσέπη του θα είναι 800€.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:31ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση οχημάτων στην Κηφισίας - Μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα

20:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ιταλία - Σλοβενία 77-84: Ο... 42άρης Ντόντσιτς την έστειλε στους «8»

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Παρανάλωμα του πυρός ΙΧ στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Σερρών

20:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Εκνευρισμένος με Γεωργιανό δημοσιογράφο ο Γιαμπουσέλε - Δείτε βίντεο

20:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Το «ευχαριστώ» του Γκόγκα Μπιτάντζε στην Ελλάδα!

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανασκαφή στην Αίγυπτο: Απεικονίζεται σε άγαλμα η Κλεοπάτρα; - Τι ισχυρίζονται οι αρχαιολόγοι

20:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα οικονομικά μέτρα: Τι μένει στην τσέπη για μισθωτούς, οικογένειες και συνταξιούχους - Αναλυτικά παραδείγματα

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ξαφνικό μπουρίνι με χαλάζι στο Αγρίνιο, ήπια βροχόπτωση στην Πάτρα

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Μονή Σινά: Η αμφιλεγόμενη τακτική Ιεροσολύμων και η επίκληση της Ελλάδας για νομιμοποίηση

19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη: Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η ψηφοθηρία

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σώοι εντοπίστηκαν στη θάλασσα 4 Αυστριακοί στα ανοιχτά του Αγίου Όρους - Αναποδογύρισε το σκάφος τους

19:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ξανά στην Αθήνα ο Νόβακ Τζόκοβιτς – Μετά το US Open προτίμησε την Ελλάδα

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Πελοπόννησο – Πού βρέχει τώρα

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δήλωσε έτοιμος για το δεύτερο στάδιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Τελετή ενηλικίωσης του Πρίγκιπα Χισαχίτο, πρώτη έπειτα από 40 χρόνια - Βίντεο

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Πρωτοφανείς πλημμύρες από την σφοδρή βροχόπτωση

19:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τρομάρα με Ντόντσιτς - Έβαλε 22 πόντους σε 10 λεπτά κι αποχώρησε προσωρινά με ενοχλήσεις | Βίντεο

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει δέκα βαθμούς η θερμοκρασία για να καταλάβουμε φθινόπωρο

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Θρασύτατη ληστεία στην Ηλεία: Μπούκαραν σε σούπερ μάρκετ τα ξημερώματα και «σήκωσαν» ΑΤΜ

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Βύθιση σκάφους στον κόλπο του Άγιου Όρους - Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:16ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Αντίστροφη μέτρηση για το «ματωμένο φεγγάρι» - Τι ώρα θα δούμε την ολική έκλειψη Σελήνης

20:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα οικονομικά μέτρα: Τι μένει στην τσέπη για μισθωτούς, οικογένειες και συνταξιούχους - Αναλυτικά παραδείγματα

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία - Ιταλίδα τουρίστρια: «Ήμουν μόνη στην παραλία, με βίασε»

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει δέκα βαθμούς η θερμοκρασία για να καταλάβουμε φθινόπωρο

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

13:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πίστευα ότι είναι δικό μου!»: Η αντίδραση μαύρης μητέρας που γέννησε κατάξανθο κοριτσάκι

10:28LIFESTYLE

Πύρρος Δήμας: Ο γιος του παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Karin Nagano στο Λιτόχωρο Πιερίας - Βίντεο

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Σε θρίλερ εξελίχθηκε η προπόνηση ελεύθερης κατάδυσης – Στο νοσοκομείο οι δύτες

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η φωτογράφος του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, Μαρία Μαρόγιαννη

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ξαφνικό μπουρίνι με χαλάζι στο Αγρίνιο, ήπια βροχόπτωση στην Πάτρα

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «συμφωνούν» – Η ημέρα που «βλέπουν» βροχές στην Ελλάδα Αμερικανοί και Ευρωπαίοι

12:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Η ερώτηση που προκάλεσε την αντίδραση Γιοβάνοβιτς - «Πωωω! Θα σας πείραζε;»

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Πελοπόννησο – Πού βρέχει τώρα

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ξαφνικό μπουρίνι στα Ιωάννινα – Άνοιξαν οι ουρανοί το μεσημέρι της Κυριακής

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο μυστικό όπλο της Ευρώπης κατά της Ρωσίας είναι.... οι βάλτοι

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα δούμε το «Ματωμένο Φεγγάρι»

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δήλωσε έτοιμος για το δεύτερο στάδιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη: Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η ψηφοθηρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ