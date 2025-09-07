Νέα οικονομικά μέτρα: Τι μένει στην τσέπη για μισθωτούς, οικογένειες, συνταξιούχους - Παραδείγματα
Τη Δευτέρα η εξειδίκευση των μέτρων - Στο τραπέζι των συζητήσεων οι αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης
Ένα ευρύ πακέτο μέτρων φορολογικών ελαφρύνσεων και στήριξης οικογενειών με παιδιά και της μεσαίας τάξης, ανακοίνωσε χθες (6/9/2025) από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο, στις 11 το πρωί, ο Κυριάκος Πιερρακάκης και η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των μέτρων.
Αξίζει να αναφερθεί πως η μείωση φόρων που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφορά σε 4 εκατομμύρια φορολογούμενους. Πρόκειται για μόνιμες μειώσεις φόρων και μέτρα στήριξης στα μεσαία εισοδήματα. Ακόμα, η προσωπική διαφορά μειώνεται στο μισό το 2026 και καταργείται το 2027, ένα μέτρο που αφορά περίπου 671.000 συνταξιούχους.
Μειώνεται η παρακράτηση φόρου και αυξάνονται οι καθαρές αποδοχές
Ο πρώτος κανόνας ορίζει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο μισθός ή η σύνταξη τόσο μεγαλύτερο θα είναι το οικονομικό όφελος και ο δεύτερος κανόνας ορίζει πως όσο περισσότερα είναι τα μέλη μιας οικογένειας τόσο πιο μεγάλο κέρδος θα φτάνει στο νοικοκυριό.
Ποιοι είναι οι πιο κερδισμένοι
- Αυτοί που έχουν τρία παιδιά, καθώς μπορεί να κερδίσουν έως και έναν μισθό.
- Αυτοί που έχουν τέσσερα παιδιά, καθώς πιθανόν να κερδίσουν μέχρι και δύο μισθούς.
- Οι νέοι έως 25 ετών, καθώς θα κερδίζουν έως δύο μισθούς
- Και οι νέοι από 25 έως 30 ετών, καθώς θα κερδίζουν έως και έναν μισθό.
Παραδείγματα ως προς τη μηνιαία παρακράτηση φόρου
Για μεικτό μισθό 1.500€ ή 1.210€ καθαρά
- Χωρίς παιδί: -12€
- Με ένα παιδί: -23€
- Με δύο παιδιά: -35€
- Με τρία παιδιά: -76€
- Με τέσσερα παιδιά: -90€
Για μεικτό μισθό 2.200€ ή 1.585€ καθαρά
Χωρίς παιδί: -24€
Με ένα παιδί: -48€
Με δύο παιδιά: -71€
Με τρία παιδιά: -131€
Με τέσσερα παιδιά: -265€
Αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης
Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές ως προς τα τεκμήρια διαβίωσης με τα αυτοκίνητα να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Όλα δείχνουν πως η μείωση θα φτάνει έως και το 50% αν πρόκειται για αυτοκίνητο που κινείται φιλικά προς το περιβάλλον, ωστόσο δεν διαφαίνονται μειώσεις στα παλαιού τύπου οχήματα.
Αναφορικά με τα ακίνητα, η μείωση του τεκμηρίου διαβίωσης εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 30%.
Το κέρδος για ιδιοκτήτη ακινήτου
Ένας ιδιοκτήτης ακινήτου με 20.000€ ετήσιο εισόδημα από ενοίκια θα φορολογηθεί με 15% για τις πρώτες 12.000. Για τις υπόλοιπες 8.000€ θα φορολογείται με 25% αντί 35%. Συνεπώς κέρδος στην τσέπη του θα είναι 800€.