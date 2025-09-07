Νέα οικονομικά μέτρα: Τι μένει στην τσέπη για μισθωτούς, οικογένειες, συνταξιούχους - Παραδείγματα

Ένα ευρύ πακέτο μέτρων φορολογικών ελαφρύνσεων και στήριξης οικογενειών με παιδιά και της μεσαίας τάξης, ανακοίνωσε χθες (6/9/2025) από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο, στις 11 το πρωί, ο Κυριάκος Πιερρακάκης και η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των μέτρων.

Αξίζει να αναφερθεί πως η μείωση φόρων που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφορά σε 4 εκατομμύρια φορολογούμενους. Πρόκειται για μόνιμες μειώσεις φόρων και μέτρα στήριξης στα μεσαία εισοδήματα. Ακόμα, η προσωπική διαφορά μειώνεται στο μισό το 2026 και καταργείται το 2027, ένα μέτρο που αφορά περίπου 671.000 συνταξιούχους.

Μειώνεται η παρακράτηση φόρου και αυξάνονται οι καθαρές αποδοχές

Ο πρώτος κανόνας ορίζει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο μισθός ή η σύνταξη τόσο μεγαλύτερο θα είναι το οικονομικό όφελος και ο δεύτερος κανόνας ορίζει πως όσο περισσότερα είναι τα μέλη μιας οικογένειας τόσο πιο μεγάλο κέρδος θα φτάνει στο νοικοκυριό.

Ποιοι είναι οι πιο κερδισμένοι

Αυτοί που έχουν τρία παιδιά, καθώς μπορεί να κερδίσουν έως και έναν μισθό.

Αυτοί που έχουν τέσσερα παιδιά, καθώς πιθανόν να κερδίσουν μέχρι και δύο μισθούς.

Οι νέοι έως 25 ετών, καθώς θα κερδίζουν έως δύο μισθούς

Και οι νέοι από 25 έως 30 ετών, καθώς θα κερδίζουν έως και έναν μισθό.

Παραδείγματα ως προς τη μηνιαία παρακράτηση φόρου

Για μεικτό μισθό 1.500€ ή 1.210€ καθαρά

Χωρίς παιδί: -12€

Με ένα παιδί: -23€

Με δύο παιδιά: -35€

Με τρία παιδιά: -76€

Με τέσσερα παιδιά: -90€

Για μεικτό μισθό 2.200€ ή 1.585€ καθαρά

Χωρίς παιδί: -24€

Με ένα παιδί: -48€

Με δύο παιδιά: -71€

Με τρία παιδιά: -131€

Με τέσσερα παιδιά: -265€

Αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές ως προς τα τεκμήρια διαβίωσης με τα αυτοκίνητα να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Όλα δείχνουν πως η μείωση θα φτάνει έως και το 50% αν πρόκειται για αυτοκίνητο που κινείται φιλικά προς το περιβάλλον, ωστόσο δεν διαφαίνονται μειώσεις στα παλαιού τύπου οχήματα.

Αναφορικά με τα ακίνητα, η μείωση του τεκμηρίου διαβίωσης εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 30%.

Το κέρδος για ιδιοκτήτη ακινήτου

Ένας ιδιοκτήτης ακινήτου με 20.000€ ετήσιο εισόδημα από ενοίκια θα φορολογηθεί με 15% για τις πρώτες 12.000. Για τις υπόλοιπες 8.000€ θα φορολογείται με 25% αντί 35%. Συνεπώς κέρδος στην τσέπη του θα είναι 800€.

