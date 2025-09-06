ΔΕΘ 2025: Η ώρα της νέας γενιάς
Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους έως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Για γενναία τομή υπέρ των νέων έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.
Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μηδενικό φόρο για εργαζόμενους έως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ - και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους
Η πρωτοβουλία για τους νέους:
-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ
-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ
-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:41 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΘ 2025 - Μητσοτάκης: Αυξήσεις για ενστόλους και διπλωμάτες
20:27 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΘ 2025 - Κυριάκος Μητσοτάκης: Μέτρα για το στεγαστικό
20:21 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών
20:19 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΘ 2025: Η ώρα της νέας γενιάς
08:10 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ