ΔΕΘ 2025: Η ώρα της νέας γενιάς

Για γενναία τομή υπέρ των νέων έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μηδενικό φόρο για εργαζόμενους έως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ - και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους

Η πρωτοβουλία για τους νέους:

-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

