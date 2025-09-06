ΔΕΘ-Μητσοτάκης: Μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές 2% - Στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για 4 παιδιά

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει στους παραγωγικούς φορείς, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

ΔΕΘ-Μητσοτάκης: Μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές 2% - Στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για 4 παιδιά
Τη μείωση των βασικών φορολογικών συντελεστών κατά 2% και το 2026, πλην του εισαγωγικού που είναι στο 9%, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην 79η ΔΕΘ.

Προσέθεσε πως θα μειώνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε κάθε νοικοκυριό.

Στο 9% θα υποχωρήσει για τρίτεκνους και θα μηδενίζεται σε οικογένειες με 4 παιδιά.

Αναλυτικότερα, για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

- από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

- ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

- ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 - 60.000 ευρώ: Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.Εισαγωγή

Επίσης, ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ - και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους.

Η πρωτοβουλία για τους νέους:

-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ.

«Ενισχύουμε την κοινωνία παρά το γεγονός ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει να δαπανήσουμε χρήματα για την εθνική μας άμυνα. Αν κάποιοι ήθελαν αντί για Ραφάλ και Μπελαρά να τα κάνουμε επιδόματα να το πουν καθαρά. Εγώ εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω. Όπως δεν κάνω και στη θέση μας στον πυρήνα της Ευρώπης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας πως δεν επιτρέπονται ακροβασίες όπως να εξισώναμε τον θύτη με το θύμα στην Ουκρανία.

«Ο τόπος αυτός απομονώθηκε μια φορά από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Όσο είμαι πρωθυπουργός δεν θα επιτρέψω να συμβεί για δεύτερη φορά», ξεκαθάρισε.

Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η φετινή ΔΕΘ είναι σταθμός στο μέσο της δεύτερης τετραετίας. «Απόφασή μου είναι να πατήσουμε γκάζι ώστε το 2027 να ανατείλει για τη χώρα και την παράταξή μας μια νέα τετραετία, ακόμα πιο πετυχημένη», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι σε όσα θα εξαγγείλει θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα μέτρα που ήδη εχουν ανακοινωθεί.

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι το θεμέλιο στο οποίο στηρίζεται το οικοδόμημα της κυβερνητικής πολιτικής. Είπε ότι αποτελεί πάγια θέση του ότι ο καλύτερος τρόπος να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες δεν είναι οι παροχές αλλά οι μειώσεις φόρων. Υπενθύμισε ότι η κυβέρνησή του έχει μειώσει 72 τέτοιες επιβαρύνσεις. «Πιστεύουμε στην οικονομική ελευθερία. Υπηρετείται καλύτερα όταν το φορολογικό βάρος είναι λελογισμένο και κατανέμεται δίκαια. Δεν διστάσταμε να καταφύγουμε σε γενναία επιδόματα όταν οι έκτακτες καταστάσεις το επέβάλλαν. Τώρα ήρθε η ώρα να στηρίξουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν ωφεληθεί όσο άλλοι και θα το κάνουμε με την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Είναι μια παρέμβαση , αυτή μόνο, 1,6 δισ. ευρω. Ανακουφίζει ταυτόχρονα πάνω από 4 εκ φορολογούμενους ενώ σε άλλο σημείο είπε πως ότι ανακοινώνει είναι κοστολογημενο και συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

