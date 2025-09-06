ΔΕΘ 2025 - Μητσοτάκης: Η ώρα της μεσαίας τάξης και της ελληνικής οικογένειας
Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους - επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Στη μείωση των φορολογικών συντελεστών αναφέρθηκε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα:
Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:
- από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.
- ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.
Για εισόδημα 30.000 ευρώ:
- ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.
Για εισόδημα 40.000 - 60.000 ευρώ:
Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.
