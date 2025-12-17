Ένα ηλεκτρικό Ford Fiesta βασισμένο στο Renault 5;

Του Γιάννη Σκουφή

Η Ford έχει σταματήσει πλέον την παραγωγή του Fiesta, βάζοντας τέλος σε μία πορεία σχεδόν 50 ετών. Το τελευταίο Fiesta βγήκε από τη γραμμή παραγωγής το 2023, χωρίς να υπάρχει άμεσος αντικαταστάτης. Από τότε, η μάρκα έχει στραφεί ξεκάθαρα σε μεγαλύτερα και πιο εμπορικά SUV, αφήνοντας πίσω της την κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης.

Μπροστά σε αυτό το κενό ο ανεξάρτητος σχεδιαστής Kleber Silva δημιούργησε μια δική του πρόταση για το πώς θα μπορούσε να είναι ένα νέο ηλεκτρικό Fiesta. Η ιδέα του βασίζεται σχεδόν εξολοκλήρου στο νέο Renault 5 E-Tech, με ελάχιστες σχεδιαστικές αλλαγές. Στην πράξη, το αυτοκίνητο μοιάζει περισσότερο με ένα Renault με σήμα Ford, παρά με ένα νέο μοντέλο της αμερικανικής εταιρείας.

Το σχέδιο διατηρεί τη γενική μορφή και τις αναλογίες του Renault 5, αλλάζει ελαφρώς τα φώτα και τον προφυλακτήρα και προσθέτει το λογότυπο της Ford. Το εσωτερικό είναι σχεδόν ίδιο, με το αντίστοιχο ταμπλό, ίδιες οθόνες και καθίσματα, και μοναδική διαφορά το σήμα στο τιμόνι.

Φυσικά, αυτό το «νέο Fiesta» δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια άσκηση σχεδίασης. Δεν υπάρχουν επίσημα σχέδια από τη Ford για επιστροφή στην κατηγορία B. Αντίθετα, όλα δείχνουν πως η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στα SUV και στην ηλεκτροκίνηση.

Για όσους όμως μεγάλωσαν με ένα Fiesta ή το είχαν κάποτε ως πρώτο τους αυτοκίνητο, η ιδέα ενός σύγχρονου ηλεκτρικού supermini με το σήμα της Ford, όσο φανταστική κι αν είναι, προκαλεί τουλάχιστον λίγη νοσταλγία. Και στο μέλλον κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει, ειδικότερα αν η κατηγορία των ηλεκτρικών city-car που σχεδιάζει η ΕΕ γίνει υποχρεωτική.